La Riviera ’blindata’: per la Notte Rosa arrivano anche i rinforzi Stop ai monopattini e alle bottiglie di vetro

Centinaia di uomini delle forze dell’ordine in campo per la Notte Rosa, che animerà il weekend da domani a domenica. E sarà una Riviera ’blindata’, grazie anche all’invio di ulteriori uomini assegnati per l’occasione dal ministero dell’Interno a Rimini: dagli agenti del reparto prevenzione crimine ai carabinieri della squadra di intervento operativo fino a rinforzi della polizia ferroviaria, sia per la stazione di Rimini sia per quella di Riccione. Il piano per la sicureza della Notte Rosa è stata delineato ieri, nel comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dalla prefetta Rosa Maria Padovano. Comitato al quale hanno partecipato non solo rappresentanti delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco, del 118 e della Croce rossa, ma anche Jamil Sadegholvaad e i sindaci degli altri comuni, nonché la commissaria di Riccione, Rita Stentella. I Comuni stanno predisponendo le ordinanze ad hoc per l’evento: traffico vietato non solo nei luoghi che ospitano concerti e spettacoli ma anche nelle aree limitrofe; divieto di somministrazione delle bevande in contenitori di vetro; illuminazione notturna di tutte le spiagge.

A Rimini tutti a piedi nella zona di piazzale Fellini e del lungomare Tintori. Stop anche ai monopattini elettrici: vietato entrare con i mezzi (anche se condotti a mano) nei luoghi degli eventi. Potenziate le corse dei bus sulle linee 4, 11 e 125 e anche del Metromare: domani e sabato l’ultima corsa del Trc da Rimini partirà alle 2. Come già in passato, anche stavolta Palazzo Garampi ha deciso di concedere ai locali la deroga sugli orari per gli eventi dal vivo e la musica. Il ’coprifuoco’ scatterà, sia domani sera che sabato, alle 2.30.