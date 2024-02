La Riviera che non c’è più. Quella lunga scia di cemento che si è presa l’87% della costa

Riminizzare. Il verbo nei dizionari moderni definisce la deturpazione del paesaggio turistico a causa della eccessiva costruzione di immobili. Una piaga, quella della cementificazione, che da 50 anni in Riviera consuma mattoni. Sparite le aree verdi, cosa rimane dei luoghi incontaminati? La domanda se l’è posta una fotografa faentina di 35 anni, Federica Zani. Suo il progetto ‘Where the wild things went’, che ha concepito lo scorso anno attraverso una ricerca per la scuola SpazioTempo di Bari. Porta l’obiettivo in piena stagione nel 2023. Fotografa le spiagge riminesi, da Torre Pedrera a Misano. In alcune foto sulla spiaggia incombe uno skyline surreale. Secondo i dati dell’Ispra, l’Emilia-Romagna è la quarta regione in Italia per consumo di suolo. Solo nel 2022 oltre 635 ettari si sono persi. Dagli anni ’70 è scomparso il 60 per cento della fauna selvatica. La percentuale di costa urbanizzata nel Riminese raggiunge l’87.1 per cento.

Zani com’è cambiata la costa riminese?

"I luoghi incontaminati e selvaggi sono scomparsi a un ritmo senza precedenti. Il consumo di suolo è un processo associato alla perdita di una risorsa ambientale fondamentale".

Perché la Riviera?

"Ho deciso di prendere in esame una delle aree più sfruttate in Italia. E’ difficile immaginare come fosse prima dell’arrivo di alberghi, seconde case e stabilimenti".

In cosa consiste la sua ricerca?

"L’esplorazione della costa adriatica è iniziata a fine aprile dello scorso anno, da Casal Borsetti a Cattolica. Ho cercato di capire quanto le attività antropiche hanno trasformato questi territori determinando l’alterazione degli ecosistemi e la perdita dei paesaggi e della biodiversità. Il progetto affronta anche tematiche intrecciate alla sostenibilità, come l’estrazione di materiali naturali e il rilascio di sostanze inquinanti che contribuiscono a compromettere l’importante risorsa che è la costa". Quale foto l’ha colpita di più? "Ho girato tutta la Riviera in macchina e a piedi cercando di trovare un’immagine significativa. Ne è scaturita una selezione di venti scatti simbolici sulla cementificazione. A Misano ho fotografato un insediamento edilizio attaccato al mare, impressionante. A Bellaria, lungo le spiagge, ho scattato foto ai complessi alberghieri, a Rimini alle colonie abbandonate".

Perché le colonie sono in questo stato?

"Il motivo sono sempre i soldi. Perché non ricostruiscono le colonie anziché costruire nuovi immobili? A Torre Pedrera c’era ancora un piccolo spazio libero, ma l’estate scorsa ho documentato che stavano costruendo anche lì".

Cosa ha voluto trasmettere attraverso il suo obiettivo?

"Le aree selvagge che stanno scomparendo. Nella provincia di Rimini non c’è più nulla nella fascia costiera di non urbanizzato".

Come se ne esce?

"Servono politiche nuove da parte delle amministrazioni. Parlando con gli esperti ho trovato molta disillusione sul futuro, non credo ci sia una classe politica interessata all’ambiente. Il turismo sta cambiando. Chi viene da noi cerca anche la parte naturale. I dati dello sfruttamento del suolo sono in aumento tutti gli anni. Nell’area sud della Riviera di naturale non è rimasto niente".

Andrea G. Cammarata