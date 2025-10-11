La Riviera e il clima che cambia. Mercalli: "Caldo, alluvioni e rischi. Il mare potrebbe salire di un metro"

Il clima e i suoi cambiamenti sono stati al centro della lezione di ieri al campus di Rimini. In cattedra un professore di eccezione, Luca Mercalli, presidente della Società meteorologica italiana. Fresco di pubblicazione del volume ‘Breve storia del clima in Italia’.

Mercalli, sul cambiamento climatico se ne sentono davvero tante. "Quella che sento più spesso è ‘non preoccupiamoci, tanto il clima è sempre cambiato’. Questo è vero, ma in passato questi cambiamenti erano molto più lenti, mossi generalmente da eruzioni vulcaniche; oggi l’unica causa è di origine umana: la combustione fossile".

Ma come sta cambiando il clima in Italia? "Partiamo da 25mila anni fa: c’era la glaciazione e per arrivare ad un clima più simile al nostro dobbiamo attendere 10mila anni fa. Dall’Impero romano fino a noi è variato di un grado o poco più. Adesso in Italia, rispetto a 200 anni fa la temperatura è aumentata di due gradi e mezzo, nel mondo la media è di uno e mezzo".

Perché? "Il deserto del Sahara non è poi così distante. Poi il Mediterraneo che ci circonda a sua volta è molto caldo. Tutta questa pressione tropicale si espande necessariamente verso nord e ci investe".

E così il termometro segna 40 gradi nel Nord Italia. "Un fenomeno che fino a 30 anni fa non si era mai verificato. I ghiacciai delle Alpi se ne stanno andando e accanto a questo caldo che aumenta, vediamo sempre più piogge intense e alluvioni".

La Romagna è stata vittima di questa piaga, come mai? "Questi fenomeni ci sono sempre stati, anche ai tempi dei Romani, solo che se ne contava uno grosso ogni 100 anni, ora 3 in 12 mesi. Questo è un problema per la società, occorre stare attenti a giocare col clima". Qual è la ricetta allora? "Solo la green economy. Consumare di meno e passare alle energie rinnovabili. Una concezione che a volte viene addirittura respinta: si preferisce investire su armi".

Rimini, vive di turismo e i caldi anomali sono sempre di più. A fronte del cambiamento climatico serve destagionalizzare. "Certo, ma le estati troppo calde sono lo stesso nemiche del turismo. Destagionalizzare va bene, ma bisogna anche cambiare il modello proposto, così come per le aziende che fino a quando continueranno a dare ferie solo in agosto non cambierà nulla".

Quale sarà il futuro di Rimini? "Dobbiamo preparaci ad un grosso aumento del livello del mare. La Riviera è una zona vulnerabile perché è una vera e propria pianura sula mare. In Italia quasi tutte le coste sono rocciose, qui invece decine di chilometri di terre sono sotto il livello del mare. Se non si farà nulla per ridurre le emissioni, a fine secolo il mare aumenterà addirittura di un metro, inghiottendo parte della città".

Federico Tommasini