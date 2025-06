La Riviera è tornata in pista. La lunga notte delle discoteche con le stelle della consolle

Grandi dj e maratone musicali incendiano la notte della Riviera come anche i fuochi d’artificio che hanno illuminato la collina di Riccione nel primo grande evento della stagione allo Space. Doveva essere la partenza dell’estate e così è stata, le attese sono state rispettate. A Riccione serata spaziale allo Space, con atmosfere avvolgenti e svariate migliaia di persone che hanno riempito la collina per 14 ore di fila, fin dalle 16 di domenica. Un’autentica maratona che si conclusa al mattino successivo. L’attesa era tale che l’evento era sold out. Impossibile trovare un biglietto nei giorni che hanno preceduto la prima data di questa stagione. Ben 15 le ore di musica cnsecutiva, e una lineup con deejay affermati a livello internazionale tra i quali Zamna Sound System, Shoba, Shimza e Chelina Manuhutu, ma soprattutto Black Coffee e Carl Cox, due punti di riferimento a livello mondiale. Non solo musica e grandi nomi, ma anche uno spettacolo continuo nella grande arena in collina con le palme che si alzano verso il cielo e il grande palco che domina la scena. Quando è calata la sera le luci dello spettacolo hanno dominato la scena mentre la notte si accendeva fino ad arrivare ai fuochi d’artificio che hanno illuminato la collina. Ma il weekend appena trascorso non è stato solo Space.

Tanti i locali che hanno presentato maratone spettacolari e serate da non dimenticare. Si è partiti venerdì scorso con Bob Sinclar alla Villa delle rose. Sinclar non ha bisogno di presentazioni. Da anni ai massimi livelli mondiali. Può vantare una carriera che si avvicina ai trent’anni, costellata da hit mondiali e centinaia di dischi di platino e oro. Brani quali ‘World, Hold On’, ‘Love Generation’ e ‘Til the Sun Rise Up’ sono diventati autentici inni, senza contare le sue collaborazioni con Raffaella Carrà, Matia Bazar, Robbie Williams e Annalisa.

A chiudere un ponte stellare ci ha pensato ieri Cocoricò in Bikini. La Piramide per un giorno si è trasferita in spiaggia al bikini di Cattolica. La musica è iniziata dopo pranzo, alle 14. Si è andati avanti con ben 14 artisti che si sono alternati in consolle sui tre stage. C’erano: Damian Lazarus, maestro dell’elettronica mistica e fondatore di Crosstown Rebels, Silvie Loto, Matisa , il britannico Wheats, Gnmr, Capofortuna, DJ Cream, Andro, il duo Giolì & Assia, Daniele Baldelli, Cirillo un’icona indiscussa del Cocoricò, Enrico Rosica e Mattia Trani.

Andrea Oliva