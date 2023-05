La riviera macina euro Da Cattolica a Bellaria il comparto turistico genera 4,1 miliardi

Una macchina da euro. Rimini è al primo posto nel Paese, stando allo studio di sociometrica sull’analisi della ricchezza prodotta dalle località turistiche, poi elaborata dal G20 spiagge, la rete delle destinazioni balneari. Stando allo studio, il valore aggiunto e la ricchezza generata grazie al turismo ha una dimensione tale da arrivare a 1,44 miliardi di euro per la sola destinazione Rimini. Per capirne l’entità basti dire che rappresenta l’1,64% dell’intera ricchezza turistica prodotta nel Belpaese. Rimanendo ai numeri, al secondo posto c’è Bibione (San Michele al Tagliamento), con 1,3 miliardi, al terzo Cavallino-Treporti con 1,2 miliardi. Nelle prime dieci posizioni si trovano Jesolo, Caorle, Palermo, Lignano Sabbiadoro, Sorrento, Riccione e Cervia. Bene si capisce come la Riviera riesca a collezionare numeri importanti. Da Cattolica a Bellaria il volume economico che l’ambito turistico genera arriva a 4,1 miliardi di euro, una enormità seconda solo a quanto riescono a fare, assieme, le spiagge del Veneto orientale con 4,4 miliardi di euro. Per la Riviera riminese è la conferma di quanto si dice da anni. Migliaia di alberghi, centinaia di ristoranti, proseguendo con attività commerciali locali discoteche e così via al cui confronto si rimpicciolisce anche il valore generato dalla costiere amalfitana, apprezzata in tutto il mondo, che si ferma a 832 milioni di euro di valore. "La fotografia scattata da questo studio – commenta il sindaco Jamil Sadegholvaad – conferma la leadership di Rimini nel turismo balneare nazionale. Numeri che dimostrano come Rimini, grazie al lavoro strategico che continua ad adottare, abbia affrontato in modo decisivo il tema del mantenimento della propria leadership, non solo in termini di ripensamento delle strutture alberghiere ma, ancor prima, in termini di ripensamento dei propri prodotti turistici". Per fare un ulteriore balzo bisogna guardare ai turisti d’oltre confine. E non è n caso se ieri Sadegholvaad, intervenuto a Romagna Next ha parlato dell’aeroporto: "Dobbiamo fare il possibile per evitare guerre commerciali tra gli scali di Rimini e Forlì, che bruciano risorse economiche che andrebbero meglio impiegate nel garantire un servizio fondamentale per la nostra competitività economica".

Andrea Oliva