La Riviera meta preferita da famiglie e coppie

La più amata dalle famiglie. E dalle coppie. Queste due ’categorie’ insieme rappresentano l’80% di chi sceglie la riviera per le vacanze estive. Sul gradino più alto del podio tra gli aficionados ci sono i lombardi. Sono alcuni dei dati emersi da una ricerca presentata nella sede della Facoltà di Economia del Turismo di Rimini, insieme al docente Lorenzo Masiero, elaborata dall’Osservatorio Adrias Online. Sono state analizzate oltre mezzo milione di richieste passate sui server di Adrias Online l’anno scorso e le richieste che stanno arrivando per la stagione 2023. I dati sono stati raccolti incrociando anche quanto emerso da un questionario al quale hanno risposto 388 persone. Dati raccolti da gennaio a maggio 2023 sull’andamento delle richieste di prenotazioni alberghiere in riviera romagnola per l’estate 2023. "La riviera – rilevano i ricercatori – si riconferma meta amata dagli italiani che trovano servizi per tutta la famiglia e desiderano vivere esperienze autentiche alla scoperta del territorio declinate sui propri interessi e passioni. Dall’altra parte, gli albergatori puntano sempre più su un’offerta destagionalizzata per attrarre i turisti anche nei mesi di bassa stagione con offerte nei weekend e proposte di eventi".

Coppie e famiglie restano in testa con l’80% del totale dei contatti. Il 57% di chi è interessato a una vacanza in Romagna è costituito da donne, e il 58% (un turista su due) proviene dalla Lombardia. "Più della metà vuole soggiornare per una settimana – prosegue l’Osservatorio – ma aumenta il trend della destagionalizzazione, con la crescita delle prenotazioni nei weekend anche in bassa stagione". Ad oggi si è raggiunto circa il 31% delle prenotazioni previste per tutta la stagione. Siamo a un terzo, in linea con le annate pre pandemia. Sovrapponendo i dati dell’Osservatorio 2023 alle analisi del 2022, si osserva un incremento delle prenotazioni del +2,5%. Il 57% di chi effettua le richieste di prenotazioni è costituito da donne, mentre il 58% proviene dalla Lombardia. L’80% dei preventivi vengono preparati per gruppi o famiglie di almeno due persone adulte, mentre il 73% dei turisti ha un bambino, "a conferma che la riviera resta meta richiesta in particolare dalle famiglie". Il 51% di chi invia una richiesta è interessato a un soggiorno di una settimana, il 29% di due, mentre il 19% prenota per il weekend. Prezzo, seguito da categoria e località sono i filtri che in fase di ricerca vengono più di frequente impostati. Per scegliere se inviare o no una richiesta di preventivo, le foto fanno la differenza per il 40% degli utenti. "In generale c’è l’obiettivo di destagionalizzare e di vendere le camere anche in periodi diversi, in particolare nei weekend primaverili. Fondamentale è sfruttare gli eventi per costruire delle proposte di soggiorno ad hoc", dice Francesco Piersimoni, ad del Gruppo Adrias.