La Riviera non si arrende "Hotel e spiaggia pronte, i turisti devono sapere"

"Gli hotel sono tutti funzionanti, questa è la realtà. Siamo pronti per partire con il turismo e dobbiamo dirlo. Se non lo fa la Regione lo faremo noi". Bruno Bianchini è il presidente di Federalberghi Riccione, e non è il solo ad avere masticato amaro al niet ricevuto dall’assessore regionale al Turismo Corsini sulla proposta di una campagna promozionale per dire che la Riviera c’è, avanzata da Patrizia Rinaldis, Federalberghi Rimini. "Dobbiamo essere onesti nel dire che la situazione vissuta nella nostra provincia non è paragonabile al disastro che si è verificato in altre aree della Romagna - aggiunge il sindaco di Misano, Fabrizio Piccioni -. Noi siamo pronti per ripartire, abbiamo già gli ombrelloni aperti, e crediamo che un segnale vada dato. Ci deve essere il massimo rispetto e solidarietà nei confronti di ciò che ancora oggi vivono le persone nel resto della Romagna, ma è al medesimo tempo importante mostrare l’immagine di una riviera pronta ad accogliere i turisti, proseguendo la stagione". Il timore che albergatori, operatori nell’ambito del turismo e amministratori hanno è che al danno del maltempo segua quello delle disdette. Come ha detto l’assessore Corsini, dall’Alaska all’Australia il nome Romagna è associato all’alluvione. Ma la conclusione che ne traggono gli operatori locali non è quella di lasciare che le cose passino, ma cambiare quell’immagine per la Riviera riminese. "Capisco che in questo momento un assessore regionale e la stessa Regione considerino una priorità affrontare il dramma che sta vivendo gran parte del territorio - premette Gianni Indino, per Confcommercio -. E non vogliamo alimentare polemiche come accaduto a Ferrara in occasione del concerto di Bruce Springsteen, ma per tutti noi il turismo è vita. Il Pil di questa terra si basa su questo. Dobbiamo dire che ci siamo rimboccati le maniche e siamo ripartiti. Non lo fa la Regione? Allora lo faremo tutti noi. Dagli albergatori ai bagnini tanti lo stanno già facendo". Hanno iniziato a farlo anche alcuni Comuni attraverso propri canali social, da Riccione a Misano e Cattolica.

Lo stesso presidente di Federalberghi della Regina, Massimo Cavalieri dice che "nessun hotel ha necessitato di interventi particolari, e quelli aperti hanno continuato a esserlo. Siamo pronti ad aiutare i paesi più colpiti" ma "la stagione è pronta a partire e siamo pronti ad accogliere i turisti".

Andrea Oliva