La Riviera ’oscurata’. Quando Pippo Baudo censurò Rimini e Tondelli: "Non siamo più quel carnaio"

Come eravamo. E come siamo cambiati. Nei giorni in cui l’Italia intera piange Pippo Baudo (oggi i funerali), ecco il sindaco Jamil Sadegholvaad sfogliare gli archivi per ricordare "un episodio di 40 anni fa che ci lega al conduttore, che racconta molto di quello che siamo stati, di come veniva raccontata e percepita un tempo Rimini". Siamo nel giugno del 1985: il romanzo capolavoro di Pier Vittorio Tondelli, Rimini, è uscito da pochi giorni ed è già diventato il caso letterario dell’anno. Pippo Baudo invita Tondelli a Domenica in per parlare della sua opera, c’è già un accordo tra la Rai e l’editore e Sorrisi e canzoni annuncia la presenza dello scrittore alla puntata del 23 giugno. "È lo stesso Baudo a chiedere a Tondelli filmati e foto della Riviera per illustrare con immagini l’intervista in tv", ricorda Sadegholvaad. Finì tutto in un cassetto. "Mi sono dato da fare. Ho coinvolto il fotografo Davide Minghini in un bel lavoro di ricerca di immagini anni ’50 della Riviera. Lavoro tutto inutile", scrisse Tondelli. A soli tre giorni dalla puntata la Rai fece marcia indietro. Niente Tondelli a Domenica in perché, questa fu all’epoca la motivazione ufficiale, come non erano accettati in Rai film e video vietati ai minori, così non si potevano presentate opere letterarie che narravano episodi di sesso. Non fu Pippo Baudo ma il direttore di rete a bloccare Tondelli, più spaventato della storia romanzesca della morte di un senatore cattolico che dalle situazioni erotica presenti in Rimini. "Eppure – sottolinea il sindaco – i quotidiani dell’epoca titolarono Pippo Baudo censura Tondelli. La censura preventiva della Rai fu, in parte, motivata dalla reazione al vivace dibattito che scatenò il libro. Rimini e Gomorra, Tutti a Gomorra beach, Vacanza a Rimini, anzi a Sodoma, Rimini, la Babele di Pier Vittorio Tondelli furono alcuni dei titoli dei principali quotidiani in quell’estate del 1985, alimentati dell’ultimo capitolo del romanzo. Una descrizione infernale da fine del mondo nella notte di Ferragosto sigillava la sorte del protagonista e, a detta di molti, quella della città, giunta a un punto di non ritorno nel rappresentare le follie dell’Italia di allora, come disse Tondelli. Tutti concordi a dire che Rimini così non si poteva andare avanti, che l’immagine di quel carnaio andava cambiata". Ma "da allora Rimini ha cambiato pelle almeno tre volte – conclude il sindaco – con la destagionalizzazione, le infrastrutture del benessere e l’obiettivo di una città che accoglie i turisti per 12 mesi all’anno e non più solo Apocalisse ingestibile di un’estate".