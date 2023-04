La Riviera riparte dai vip Piadina e selfie con Zalone

A caccia di un selfie con Checco Zalone... E poi Renato Zero e Manuel Agnelli, Samuel dei Subsonica e ’Drigo’ (al secolo Enrico Salvi), il chitarrista dei Negrita. La Riviera a Pasqua si è riscoperta terra di vip e personaggi del mondo dello spettacolo. Chi è venuto per lavoro, chi per alcuni giorni di vacanza, chi per entrambi. Come Zalone, ieri sera in scena al teatro Galli con il suo spettacolo Amore più Iva. L’attore comico è arrivato a Rimini tre giorni prima per girarsi la città ed è stato avvistato in vari locali, dal Cortice in centro alla Casina del bosco, dai locali del borgo San Giuliano fino al ristorante Zaghini a Santarcangelo. E venerdì sera il sindaco Jamil Sadegholvaad gli ha fatto da Cicerone per una visita al museo Fellini. Da giorni è a Rimini anche Manuel Agnelli. Il cantante e leader degli Afterhours, al Galli da mercoledì a venerdì con lo spettacolo Lazarus, ne ha approfittato per assaggiare un po’ di ’movida’ riminese. Venerdì sera lui e ’Drigo’ dei Negrita erano al Labor per il deejayset di Samuel dei Subsonica.

A Riccione amarcord e applausi per Beppe Carletti, fondatore dei Nomadi, che venerdì ha deliziato il pubblico con il concerto tratto dal suo ultimo disco. A fine show spazio ai ricordi. "Se tornassi indietro vorrei rivivere il 1963, l’anno in cui tutto è cominciato per i Nomadi – ha detto Carletti dialogando con la sindaca Daniela Angelini e Marco Barbieri – Al FrankFurt Bar suonammo pomeriggio e sera, per 77 giorni. Dopo 15 giorni volevano mandarci via perché non facevamo divertire: Augusto Daolio si mise a cantare persino sulle ginocchia delle tedesche…". Sempre a Riccione non è sfuggita la presenza di Renato Zero. Il cantante viene spesso nella Perla e si è concesso qualche giorno di relax. Alcuni fan l’hanno immortalato mentre andava al ristorante da Fino.

Manuel Spadazzi