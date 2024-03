La Riviera s’accende . I falò in spiaggia salutano l’inverno cinque giorni dopo

Le fogheracce di San Giuseppe, tutte rimandate lunedì causa maltempo, si accenderanno questa sera. Con l’eccezione di Santarcangelo che, come da tradizione, ha scelto domani, vigilia dell’Annunciazione. Appuntamento questa sera, quindi, per la maggior parte dei falò previsti in provincia. Rimini conferma il benvenuto alla primavera attorno al fuoco nei cinque siti già autorizzati. La fogheraccia di piazzale Boscovich al porto sarà accesa alle 21, mentre il mercatino e gli stand gastronomici apriranno alle 17. A Viserba le scintille partiranno alle 20 di fronte al Bagno 33. Una festa diffusa animerà il lungomare e piazza Pascoli con stand gastronomici, aperti già dalle 19, musica e negozi aperti. A Viserbella accensione alle 20 in via Bruschi, a monte della ferrovia in zona Carloni. Anche qui ci sarà un momento conviviale con musica e stand gastronomici. Accanto alla chiesa di San Giovanni in Bagno, a Torre Pedrera, il fuoco si accenderà alle 20.30, con stand gastronomici aperti dalle 19, mentre sulla spiaggia di San Giuliano Mare si inizierà alle 18.30 con l’intenzione di salutare la primavera ammirando insieme il tramonto.

A Riccione il falò preparato diventa ‘fugaracia’ e sarà acceso in spiaggia, davanti a piazzale Roma, alle 20.30. La zona sarà animata già dal pomeriggio con giostra e giochi per i più piccoli. Dalle 18 fino a tarda notte truck food, animazione, artisti di strada, musica, spettacolo di danza, gruppi di frustatori romagnoli. Tutto pronto per stasera anche a Cattolica dove, alle 21, sulla spiaggia vicino a piazza del Tramonto attorno al falò ci saranno vin brûlè, ciambella, canti della tradizione e musica. È per domani, invece, il recupero delle due fogheracce di Santarcangelo, che si accenderanno alle 20.30: una alla parrocchia di San Martino dei Mulini di via Tomba, l’altra alla parrocchia di Sant’Ermete in via Casale.

