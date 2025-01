La Riviera si scalda con i comici d’autore

Risate assicurate. Gennaio è il mese in cui parte Astra verba ridens, rassegna dedicata ai comici d’autore in programma al cinema teatro Astra di Misano. Quattro appuntamenti complessivi – due questo mese e altrettanti a febbraio – che scalderanno gli animi nei mesi più freddi dell’anno. I primi due appuntamenti sono con Debora Villa e Antonio Ornano. Villa sarà sul palco di Misano venerdì 17 (21.15) con Venti di risate Re-creation. Come un jukebox la protagonista si accenderà a richiesta dando vita ai monologhi che l’hanno accompagnata nei suoi primi vent’anni di carriera. Il pubblico sarà coinvolto dall’inizio in questo rutilante one woman show, in cui si parlerà di tutto.

Toccherà invece a Ornano venerdì 24 (sempre alle 21.15) con lo spettacolo Maschio caucasico irrisolto. Il protagonista di questo irrefrenabile flusso di coscienza è un uomo che affronta la vita con una morale approssimativa, scarsa autostima ed una notevole dose di cinismo. Ad una certa età capita di tirare le somme, e magari scoprire di aver trascorso gran parte della propria vita proiettati in avanti e frantumati in tanti pezzi, ciascuno dei quali funzionale a salvarsi le piume. E allora è giunto il momento di chiedere l’aiuto di uno psicologo da cui si è sempre rifiutato di andare. E capita di sentirsi dire da uno bravo: "Lei è un maschio caucasico irrisolto, uno di noi insomma, che finalmente attraversa una fase trasformativa, si sfoghi".

A febbraio la rassegna continua con Maria Pia Timo e si conclude con Paolo Rossi. Per prenotazioni: 320 5769769, mail direzione@fratelliditaglia.com. Biglietti online su Vicaticket.