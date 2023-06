La Riviera si scalda e riparte "Fake news e furbi contro di noi"

"Abbiamo l’acqua pulita, possiamo dire al resto del Paese, all’Europa, al mondo che se vogliono dare un mano allora vengano qui". Il presidente della Regione Stefano Bonaccini si è presentato ieri sul lungomare di Misano per inaugurare un nuovo tratto, dopo essere stato al Misano world circuit dove è partito il weekend della Superbike. Il presidente ha inviato messaggi precisi sul turismo, sulla comunicazione, sui "furbi" che stanno cercando di sfruttare l’alluvione che ha colpito la Romagna per colpire la Riviera turistica. "Abbiamo deciso di mantenere oggi questa inaugurazione perché dobbiamo mandare al mondo il messaggio che qui è tutto pronto. Lo dico perché qualcuno fa il furbo mettendo immagini e foto che mostrano una Romagna e una Riviera devastata quando non è così". Davanti a Bonaccini oltre trecento persone pronte ad applaudire quando ha parlato dei volontari tra cui tantissimi giovani che sono arrivati nelle zone alluvionate della Romagna per spalare fango. C’è stata anche l’occasione per scherzare con l’assessore Andrea Corsini e il sindaco Fabrizio Piccioni sulla "damigiana di acqua di mare da bere" per mostrare che qui il mare è pulito, pescando dal passato il ricordo di Primo Grassi che nel 1999 bevve un bicchiere di acqua di mare davanti alle telecamere Rai dopo l’invasione delle mucillagini. Oggi come allora bisogna far fronte a un’emergenza, ma la cosa spaventa fino a un certo punto Corsini che ha ribadito come: "La Riviera è pronta, di turisti ce ne sono tanti ne arriveranno tantissimi altri nei prossimi mesi. Quest’anno nonostante tutto supereremo il dato del 2022 e taglieremo un altro importante record. La Romagna potrà dare ancora una volta una grande dimostrazione di forza a tutto il Paese". Ora il messaggio deve arrivare ai turisti, italiani e stranieri.

"A chi mi chiede come posso darvi una mano io dico venite in vacanza qui - riprende il presidente -. Venite in Romagna sarà il modo migliore". Mentre a chi vive queste terre "dico state tranquilli ce la faremo a risollevare la Romagna tutta come ci siamo riusciti con l’Emilia dopo il terremoto". L’ultima stoccata è politica. "Abbiamo mandato un messaggio assieme alla ministra Santanché. Noi collaboriamo con chiunque, non c’è problema politico. Evitiamo scontri di colore politico immaginando cosa può succedere alle prossime regionali, ma chi se ne frega, dobbiamo aiutare la Romagna a rialzarsi".

Andrea Oliva