La Riviera si tiene in forma. Dagli eventi alle strutture: nello sport siamo al top

I riminesi sono sportivi, nel senso che fanno sport. Se fosse una gara nazionale, saremmo piazzati bene, nei primi dieci. A dirlo è l’analisi annuale stilata da Pts per Il Sole 24 Ore giunta alla diciannovesima edizione. La statistica rende l’indice di sportività dei vari territori sparsi per il Paese. Uno spaccato di un’Italia sempre più in movimento, ma c’è chi corre più veloce e chi se la prende con comodo. Rimini è tra chi corre, e nel farlo sta superando tanti altri territori. A dare la misura dell’indice di sportività sono 32 indicatori raccolti in quattro macro categorie: struttura e organizzazione del sistema sportivo, sport di squadra, discipline individuali e relazioni dello sport con l’economia e la realtà sociale. Lo studio utilizza queste categorie per misurare la diffusione e la qualità dei sistemi sportivi delle province italiane.

Rimini quest’anno è in nona posizione, ottimo se si pensa che un anno fa era in 19esima. Per raggiungere questo risultato sono migliorati i diversi indicatori. Tant’è che il territorio riminese si piazza al primo posto nella macro categoria ‘struttura sportiva’, forte della sua leadership in materia di attrattività degli eventi sportivi. Un anno fa eravamo secondi, ora in questa classifica siamo i migliori, merito delle manifestazioni sportive. Infatti questa categoria tiene conto della serie storica di eventi nazionali e internazionali tra 2021 e 2025. A pesare è anche il movimento di atleti tesserati Coni (siamo quarti) e degli enti di promozione sportiva (17esimi). A incidere anche gli investimenti nello sport, classifica in cui strappiamo un settimo posto.

C’è poi un ambito in cui non abbiamo rivali, ed è quello delle relazioni tra sport, economia e sociale. Ci confermiamo davanti a tutti per imprese per lo sport, l’indice che valuta la presenza di imprese, addetti e fiere del settore sportivo. Gli altri inseguono a partire da Genova e proseguendo con Milano, Modena e Trento. Positivo anche l’indicatore che dà conto del movimento degli amatori sul territorio (sesti) che dà conto delle sedi Fiab, dei soci Cai, dei risultati Master, gran fondo ciclismo e maratone.

C’è poi un settore in cui non temiamo rivali, ed è quello dei motori. Siamo orgogliosamente cittadini della Motor Valley, e la cosa si fa sentire. In questo ambito siamo primi da tempo, ma sappiamo difenderci anche negli sport all’aperto (noni). Molto bene anche in alcuni sport in particolare: pallavolo e tennis. "A prescindere dall’ottimo posizionamento nella graduatoria assoluta mi fa piacere evidenziare come gli indicatori utilizzati dallo studio consentano di restituirci una fotografia nitida del percorso che l’intero territorio di Rimini ha intrapreso su alcuni asset specifici – sottolinea l’assessore allo Sport Michele Lari –. Su tutti gli investimenti strutturali per lo sport, che si traducono in opere quali la nuova piscina comunale, la conversione dell’Rds Stadium, il potenziamento del Flaminio, l’attenzione ai campi di quartiere e in prospettiva anche il nuovo padiglione circolare che sarà realizzato dalla Fiera di Rimini che si sposa con un altro obiettivo strategico del territorio e cioè l’impegno ad attirare eventi agonistici e non di carattere anche internazionale. Una mission che, oltre che sulla rete di impianti indoor, può contare anche sulle grandi potenzialità outdoor che il nostro territorio offre, dal mare alla collina. Una conferma di come la promozione della pratica sportiva e del movimento come stile di vita si sposi sia con la trasformazione urbana sia con la crescita economica e sociale del territorio".

Andrea Oliva