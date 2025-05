La Riviera spera nei tedeschi: "Tanti prenotati per Pentecoste". Ma non c’è ancora il pienone

Il ritorno in massa dei tedeschi coinciderà con i giorni della Pentecoste. "La festività quest’anno cade ’alta’, nella prima quindicina di giugno, e ci sono buone richieste da parte dei turisti tedeschi. Specie nella seconda settimana", vede il bicchiere mezzo pieno Antonio Carasso, presidente di Promozione alberghiera. Il clou della festività di Pentecoste sarà dall’8 al 15 giugno. "Lo scorso anno la ricorrenza – aggiunge il presidente – praticamente non c’era. Quest’anno va decisamente meglio. Gran parte dei turisti provenienti dalla Germania scelgono la seconda settimana, soprattutto per ragioni legate al meteo".

Ma qualche albergatore registra un rallentamento sul fronte tedesco. "Siamo un po’ indietro rispetto al passato quanto a prenotazioni dalla Germania, per quel che riguarda il nostro 4 stelle Oxygen – spiega Marco Arlotti – Va meglio invece per il nostro 3 stelle, Park Hotel Serena. Costa meno. E ho la sensazione che in Germania un po’ di crisi si senta, crisi che poi diventa anche nostra". "La Pentecoste tedesca va un tantino a rilento, credo che in Germania sentano la crisi – fa eco Cristian Casadei dell’hotel Apollo – Soprattutto nelle classe medio-bassa, quella più tipica della nostra clientela, impiegati e operai che lavorano nel settore dell’automotive. E per il momento manca all’appello anche parte dei clienti storici tedeschi". "In questo mese all’Eurohotel abbiamo registrato finora una buona occupazione, dell’80 per cento in media – spiega Corrado Della Vista del gruppo Devira Hotels – In due alberghi facciamo ancora solo aperture spot, per le gite scolastiche, che sono in calo quest’anno. Per la prima quindicina di giugno per ora poca richiesta, fine settimana esclusi. Meglio nella seconda grazie anche ai campionati di ginnastica artistica e alla Notte rosa". Di fatto la stagione turistica è già cominciata con i ponti primaverili, da quello di Pasqua (in parte penalizzato dal meteo), a 25 aprile e 1 maggio. Presenze trainate anche dalle fiere e dai congressi, in primis McFrut con 61mila visitatori dal 6 all’8 maggio. Al via da domani a venerdì la convention dei dentisti ExpoDental. "Buone prenotazioni in Riviera – aggiungono da Promozione alberghiera – dal 16 al 18 maggio, quando si terrà a Imola il Gran Premio di Formula 1. E il Palacongressi ospiterà dal 23 al 25 maggio il Scivac, il congresso di medicina veterinaria". Sarà forte il traino di Rimini Wellness (in programma dal 29 maggio all’1 giugno), che "porterà a buone percentuali di riempimento negli hotel. Qualche giorno di ’buco’ dal 3 all’8 giugno – chiosa Carasso – ma poi, una volta chiuse le scuole, arriveranno anche i turisti italiani. E se ci fossero 4 voli diretti dalla Germania su Rimini, da Monaco, Berlino, Amburgo e Francoforte, sarebbero pieni per 12 settimane estive".

Dalla Germania si arriva comodamente in treno (8 ore di viaggio), grazie al diretto da Monaco di Baviera a Rimini ripartito a Pasqua. Il treno quest’anno ferma anche a Riccione e "ci sta consentendo di recuperare clienti tedeschi che negli anni si erano allontanati dalla nostra realtà – spiega Claudio Montanari, presidente di Federalberghi – Il treno si inserisce nel solco di una vacanza sostenibile e per chi ha come destinazione Riccione è di certo più comodo dell’auto". Molti albergatori stanno ricevendo già prenotazioni anche da nuovi clienti ai quali offrono anche bonus. "C’è chi rimborsa il biglietto del treno o offre altri benefit, come la navetta dalla stazione all’hotel".

Mario Gradara