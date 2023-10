La Riviera torna in sella. Riecco il Giro d’Italia: farà tappa a Riccione: "Pienone negli hotel"

Torna il Giro d’Italia e gli albergatori vedono rosa. Si tratta dei bike hotel, che sono già certi di riempire le proprie strutture grazie alle richieste che già stanno arrivando. Di una tappa in Romagna se ne parlava da un po’. Ieri la conferma, con la presentazione ufficiale del percorso del Giro 2024 e l’annuncio della tappa che partirà da Riccione. Sarà quella del 17 maggio, a un anno dall’alluvione che ha messo in ginocchio la Romagna.

Sarà la tappa numero 13 del Giro, dopo che il giorno precedente i corridori taglieranno il traguardo a Fano. Da Riccione tappa per velocisti passando per Rimini e Santarcangelo, attraversando Cesena, Forlì, Faenza e Conselice, mentre il traguardo sarà a Cento. La nostra provincia torna così a ospitare una tappa del Giro dopo la cronometro Riccione-San Marino del 2019, l’arrivo di tappa nel 2020 sul lungomare di Rimini (a ottobre, per lo spostamento della corsa rosa a causa della pandemia), l’arrivo a Cattolica nel 2021 e la partenza a Santarcangelo (da piazza Ganganelli) lo scorso anno.

Il Giro d’Italia significa visibilità mediatica per le città di tappa, ma anche l’opportunità di incentivare il movimento cicloturistico in riviera. "Diviene fondamentale cominciare a programmare eventi ed iniziative che ci portino da qui al 17 maggio, così da sfruttarne appieno le potenzialità", premette Grazia Nicoletti vicepresidente dei Bike hotel di Riccione e anche del Consorzio regionale Terrabici. E dopo il Giro toccherà al Tour de France, che nel 2024 – per la prima volta – partirà dall’Italia. La prima tappa quella da Firenze a Rimini, il 29 giugno, e il giorno dopo si andrà da Cesenatico a Bologna. "Abbiamo già ricevuto e continuiamo a ricevere tante richieste, sia per maggio che per giugno: per la ricettività alberghiera sarà un’opportunità molto importante. Avere il Giro d’Italia in maggio e il Tour a fine giugno ci consente di spostare in avanti la stagione cicloturistica. Viste le numerose richieste, stiamo spostando gruppi su giugno, un mese altrimenti poco incisivo per questo mercato. Siamo particolarmente soddisfatti". Per capitalizzare nel migliore dei modi la doppietta Giro-Tour, che ha già il sapore di un evento storico per la Riviera riminese, i Bike hotel chiedono eventi di ‘avvicinamento’ alle due corse. Per gli alberghi che lavorano con i cicloturisti saranno importanti anche le altre tappe del Giro e Tour: "Ci permetterà di allungare il periodo di soggiorno per i nostri clienti".

Andrea Oliva