La Riviera uber alles. I tedeschi hanno riscoperto il piacere della dolce vita. Mai così tanti in vent’anni

C’eravamo tanto amati. Ma dopo la pandemia è tornato a sbocciare l’amore tra i tedeschi e la Riviera. Nelle ultime due stagioni si è raggiunto un numero di turisti provenienti dalla Germania come mai si era visto nei vent’anni precedenti. Bisogna tornare al secolo scorso per ritrovare tanti tedeschi. Alcuni tornano, tanti altri ci scoprono per un’offerta sempre più ampia che non si limita al mare. Intanto la Riviera ‘migra’ a nord delle Alpi. La Regione e Visit sono presenti in questi giorni alla Fiera di Stoccarda per promuovere il turismo green e bike con Rimini che accoglierà quest’anno il Tour de France.

"Nonostante le difficoltà causate dall’alluvione proprio nel mese di maggio, in cui ricorrono le vacanze di Pentecoste – premette l’assessore regionale Andrea Corsini – i turisti tedeschi ci hanno confermato nel corso dell’estate 2023 la loro fedeltà, con un incremento del +2,3% di presenze e +3,5% di arrivi tra maggio e settembre. Partecipiamo al primo prestigioso appuntamento fieristico tedesco dell’anno con una proposta di vacanza sempre più green e all’insegna del turismo attivo, e la riconferma degli strategici collegamenti ferroviari tra la Germania e la nostra Riviera da inizio estate". Sostenibile, genuina, accogliente tanto per cominciare. La Riviera mostra le proprie qualità e guarda il cielo attendendo i voli in arrivo al Fellini. Nel piano di sviluppo dell’aeroporto, presentato da Leonardo Corbucci al Ttg, erano indicate potenziali rotte con scali tedeschi, da Francoforte a Dusseldorf e Colonia.

"Sempre più green, sempre più sorprendente, sempre più attenta alla sensibilità del viaggiatore internazionale. La Romagna, per il 2024 – dice il sindaco Jamil Sadegholvaad, presidente di Visit Romagna – non solo presenta le sue straordinarie novità legate a eventi di portata mondiale ma soprattutto consolida la rete di servizi e opportunità legate alla cultura e alla filosofia del ‘buon vivere’. Romagna sono le spiagge della ‘dolce vita’, è un patrimonio storico e artistico che scalda e riempie il cuore, sono le colline per un turismo fatto di natura, sport all’aria aperta, percorsi bike, cibo sano".

I tedeschi hanno scoperto una destinazione turistica nuova, diversa da quella trovata dia loro predecessori nel secolo scorso, prima che le mucillagini cambiassero tutto. Questa volta ad azzerare percezioni e ricordi ci ha pensato il Covid. Nella prima stagione post pandemia, quando i voli erano ancora limitati, per i tedeschi siamo tornati a essere il giardino dei divertimenti dietro casa assieme alla Spagna e alla Grecia. Un ritorno inatteso. Ma anche quando si è tornati a volare è continuato il trend di crescita. "Le richieste sono tante e continuano ad arrivare anche in questi giorni – dice Antonio Carasso presidente di Promozione alberghiera –. Qui si trovano qualità, prezzi interessanti, accoglienza e organizzazione, tutte particolarità che ci appartengono ma che i tedeschi hanno riscoperto tornando in riviera. Qui da noi trovano tanto, non solo il mare. Ci sono l’entroterra, l’enogastromonia e così via. Abbiamo molto da giocarci". Legato a Promozione alberghiera c’è un portale di promozione in Germania, si chiama Riminiurlaub. Raccoglie una ventina di alberghi e nel 2023 è stato visitato da 100mila utenti, il doppio rispetto all’anno precedente.

Andrea Oliva