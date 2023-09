La Riviera vede giallo. Rimini lancia il Tour. Un affare da 120 milioni: "Realizzeremo un sogno"

"Chi l’avrebbe mai detto che il Tour de France, l’evento sportivo più seguito al mondo dopo Mondiali di calcio e Olimpiadi, sarebbe arrivato a Rimini? Stiamo per coronare un grande sogno". Jamil Sadegholvaad lo dice, mentre mostra la maglietta che celebra il grande appuntamento del 29 giugno 2024. Sarà una data storica: la prima tappa della Grand Boucle, che partirà da Firenze a arriverà a Rimini. Il conto alla rovescia è partito da Misano. Ieri mattina, all’inaugurazione dell’Italian bike festival, che fino a domenica richiamerà 50mila appassionati, sono state presentate le tre tappe con cui il Tour partirà dall’Italia. Si inizierà con la Firenze-Rimini, il giorno dopo sarà la volta della tappa da Cesenatico a Bologna, poi di quella da Piacenza a Torino. A presentare ieri il grande evento Simona Ventura, con gli interventi dell’assessore regionale al turismo Andrea Corsini, del presidente dell’Apt Davide Cassani, dei sindaci di Rimini e Misano Jamil Sadegholvaad e Fabrizio Piccioni e di un ospite d’eccezione, il mito del ciclismo Bernard Hinault, uno dei più grandi campioni di sempre (ha vinto 5 Tour de France, 3 Giri d’Italia, 2 Vuelta di Spagna). Che ha ricevuto ieri, come premio alla carriera, un’opera ideata dall’artista Marco Lodola.

"L’Italia era candidata da tempo – ricorda Hinault – a ospitare la partenza del Tour de France e nel 2024 finalmente questo accadrà. Noi francesi siamo molto contenti". Hinault, che nel 1998 a Parigi premiò Marco Pantani, vincitore di quella edizione del Tour, non ha dubbi sulla ’vocazione’ dell’Emilia Romagna. "È una bellissima terra di ciclismo, non vedo l’ora di provare i percorsi". L’ex campione lo farà oggi, pedalando per un tratto della tappa di Rimini del 2024.

Il Tour sarà un’eccezionale vetrina mediatica e anche un grande affare, in particolare per il turismo. Stando allo studio commissionato dalla Regione porterà un indotto di oltre 120 milioni in Italia. Si stimano quasi 2 milioni di spettatori lungo le strade, di cui oltre 800mila in Emilia Romagna, e quasi 200mila presenze negli alberghi. Una grande festa lanciata ieri dall’Italian bike festival, che farà il pieno di pubblico e di ospiti: tra loro anche Francesco Moser, Vincenzo Nibali e Mario Cipollini.

Manuel Spadazzi