La rivincita del karateka. Perse la gamba in moto. Condannato l’investitore

Una vita intera dedicata alle arti marziali. E un piccolo, grande sogno nel cassetto: insegnare alle nuove generazioni l’arte del karate. Un sogno che è stato spazzato via per sempre, il 6 ottobre del 2018, lungo quella strada maledetta. Il riminese Jodi Ciotti, 46 anni, stava percorrendo la via Emilia in sella alla sua Harley Davidson. All’improvviso, l’incontro che cambia tutto per sempre. Una Audi, condotta da un cittadino albanese, che effettua una svolta a sinistra, senza dargli la precedenza. L’impatto violentissimo, devastante. Ciotti resta sull’asfalto, ferito gravemente. Perde sangue, tanto sangue e rischia quasi di morire. Poi la corsa a sirene spiegate in ospedale. La situazione appare subito critica. Lo scontro con l’auto gli ha mutilato parte della gamba sinistra. I medici fanno il possibile e anche l’impossibile. Ma non c’è nulla da fare: l’arto dev’essere parzialmente amputato.

Per Jodi è l’inizio di un incubo. Allenatore della nazionale giovanile di karate, da qualche mese aveva fondato un’associazione proprio con l’obiettivo di avvicinare bambine e bambini alle arti marziali. Dopo l’incidente, niente sarà più come prima. Addio karate. Addio tatami. Le ferite riportate hanno reso l’arto inservibile causandogli anche grandi difficoltà a muoversi. Ma il riminese, padre di due splendide bambine, non ha mai smesso di lottare, nella vita così come nelle aule di giustizia.

Ora l’investitore di Jodi, un albanese di 36 anni, è stato condannato a due anni e due mesi di reclusione e alla revoca della patente di guida per lesioni stradali gravissime e frode processuale. Al termine di un processo durato oltre cinque anni, nel quale Ciotti e la sua famiglia sono stati assistiti dagli avvocati Marco Lunedei, Monica Lunedei ed Alfredo Andrea Scifo, il giudice monocratico ha accertato l’esclusiva responsabilità dell’automobilista albanese, sancendo il diritto al risarcimento di ogni danno patito in favore del danneggiato e dei suoi congiunti, ai quali il tribunale ha già accordato delle somme somme provvisionali per oltre 200mila euro, rinviando al giudice civile per la esatta determinazione del pregiudizio.

"Io e la mia famiglia – ha detto Ciotti – desideriamo ringraziare la magistratura, gli avvocati Marco e Monica Lunedei e Alfredo Andrea Scifo e tutto il loro staff per l’umanità e grande professionalità e tutto il tempo e l’energia che hanno dedicato a favore della causa". Il 36enne a processo era accusato anche di frode processuale, per aver tentato - secondo la ricostruzione della pubblica accusa - di alterare lo stato del luogo in cui si era verificato il sinistro, arretrando la sua macchina di alcuni metri fino a riportarla all’interno della propria corsia di marcia. Determinante si è rivelato l’intervento di un testimone, che avrebbe raccolto il cellulare del karateka da terra e avrebbe incominciato a scattare delle foto, poi rimaste memorizzate nella memoria dello smartphone, della strada teatro dell’incidente, consentendo in questo modo agli inquirenti di ricostruire con maggiore precisione la dinamica.

"Il nostro assistito – spiegano gli avvocati Lunedei e Scifo – ha dedicato la propria vita alla disciplina delle arti marziali, conseguendo titoli nazionali e mondiali: allenatore della nazionale giovanile di karate al tempo del sinistro, aveva deciso di avvicinare i bambini alle arti marziali tramite la fondazione di una Asd. L’incidente del 6 ottobre 2018 ha spezzato quel sogno e messo fine alla vita che conosceva".

Lorenzo Muccioli