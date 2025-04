La rivincita della movida. In 20mila ballano al porto: "Non accadeva dalla Molo. Ora una festa ogni mese"

Nell’uovo di Pasqua di Rimini la vera sorpresa è stata la rinascita del porto. Oltre 20mila persone, domenica, hanno fatto festa tra il lungomare e la ruota panoramica, dall’ora di pranzo fino alla mezzanotte inoltrata. Migliaia di riminesi e turisti che hanno affollato la zona del porto, diventata per un giorno una grande discoteca a cielo aperto con l’evento Rimini porto spring fest. Una cosa così non la si vedeva dai tempi dell’ultima edizione della Molo street parade, nel 2019. "Siamo tornati. E non vogliamo più fermarci", promette Lucio Paesani. Quattro i locali che hanno ospitato la festa: Coconuts, Rimini cafè e Cuba libre della famiglia Paesani e Boomerang. Altrettanti i palchi sui quali si sono esibiti i tanti deejay e staff che hanno animato la maratona musicale al porto, che ha coinvolto anche il Bradipop. "E tutto è filato liscio. Bella gente, bella atmosfera. Non poteva andar meglio. E visto il successo, abbiamo deciso di riproporre altri eventi del genere almeno una volta al mese fino alla fine di agosto", continua Paesani. Che dice: "La zona del porto è più viva che mai e la festa di domenica l’ha dimostrato. A Rimini la movida è ancora qui. Noi ci siamo e siamo pronti, insieme al nuovo consorzio del porto a cui daremo vita, a organizzare altre manifestazioni per offrire una proposta di intrattenimento sicura e rispettosa delle regola, capace di attirare turisti". Lo stop imposto dal Covid e poi gli episodi avventi negli anni a seguire "sono stati una sorta di spartiacque. Abbiamo capito che era necessario cambiare il prodotto", anche per evitare i problemi di ordine pubblico avvenuti in passato. L’evento di Pasqua è nato così. Organizzato in sordina, con la consapevolezza che "sarebbe stato un importante test. E l’abbiamo pienamente superato. Nei prossimi eventi saranno ancora di più i locali e gli staff coinvolti". Eventi che "organizzeremo all’insegna della sicurezza seguendo un vero e proprio codice etico. Chi non tutela i minori, chi non rispetta le regole sugli orari e i volumi della musica, chi rifiuta di investire su telecamere e illuminazione, resterà fuori". Paesani ci tiene a ringraziare il questore Olimpia Abbate. "Nel 2024 le forze dell’ordine hanno dedicato molta attenzione alla lotta a microcriminalità e degrado in questa zona, e i risultati si sono visti. Abbiamo seguito i suoi consigli per organizzare l’evento, a costo zero per le casse comunali. Ringraziamo l’amministrazione che ci ha permesso di fare la manifestazione. Questo è nuovo inizio".