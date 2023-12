La rivincita di Luca: "Riapro dopo il maxi furto"

Alle persone che lo seguono su Instagram e TikTok aveva fatto una promessa: "I ladri non mi fermeranno". Luca Mancini, imprenditore riminese di soli 19 anni, è stato di parola. L’altro ieri ha riaperto i battenti il suo negozio, lo Snkrs Vault di via Garibaldi, visitato dai soliti ignoti nella notte a cavallo tra il 10 e l’11 dicembre scorsi. Un colpo grosso dal valore di quasi 80mila euro: i malviventi avevano fatto man bassa di sneakers di vario tipo (in alcuni casi anche pezzi rari, con prezzi che potevano raggiungere i 1.500 euro a paio), lasciando a Mancini solamente qualche scatola vuota.

Il negozio era stato inaugurato appena sette giorni prima, il 3 dicembre: si tratta del secondo punto vendita aperta dal giovane commerciante, dopo quello stagionale in viale Vespucci. Quando i ladri hanno deciso di fargli visita, Mancini non aveva ancora fatto in tempo a sottoscrivere l’assicurazione né aveva provveduto ad installare l’allarme: motivi per cui la batosta che gli è stata inflitta ha fatto ancora più male. Ma il ragazzo non si è perso d’animo. E ha lanciato su Gofundme una raccolta fondi chiedendo ai suoi follower di aiutarlo a tornare in pista. "E’ andata molte bene, in sette giorni abbiamo raccolto oltre 8mila euro – racconta, con un sorriso –. In tantissimi si sono offerti di darmi una mano: clienti, appassionati del mondo sneakers e altri rivenditori che sono rimasti colpiti dalla mia storia, non solo da Rimini ma anche da altre parti d’Italia. Non mi aspettavo certamente tutta questa vicinanza e il supporto di così tante persone".

"Ho messo insieme quei pochi pezzi che erano rimasti in magazzino per riempire parzialmente gli scaffali - continua il 19enne –. Ora sono in attesa di ricevere della merce, ma i clienti possono comunque venire in negozio e scegliere tra le diverse sneakers esposte: in caso di interesse, posso ordinarle e farle arrivare a destinazione in poco. Spero che possa essere una bella occasione per abbinare i regali di Natale ad una buona azione, dopo la brutta vicenda che mi ha visto protagonista. Essere riuscito a riaprire in così poco tempo è già un bel risultato, ma spero che pian piano il negozio possa rilanciarsi". Dopo il colpo, Mancini ha imparato la lezione: "Stavolta - assicura - non mi farò trovare impreparato. Ho attivato l’assicurazione e fatto installare un antifurto di ultima generazione. Adesso il negozio assomiglia a un vero e proprio fortino".