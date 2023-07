La rivolta dei sindaci "Dateci internet veloce"

Nelle promesse era una banda ultra larga che avrebbe colmato il divario digitale. Nella realtà è trascorso un lustro ma la banda ultra larga di Open Fiber negli 11 Comuni della Valmarecchia (oltre a quelli dell’Unione Comuni della Valconca) è ancora un sogno. "I ritardi per il completamento nei comuni della provincia di Rimini sono inammissibili", accusano i sindaci, puntando il dito sull’inconsistenza delle opere di posa della fibra ottica del progetto Bul Infratel delle Aree Bianche. "Bilancio fallimentare – proseguono i primi cittadini della Valmarecchia – imprese inadeguate a sostenere la mole di lavoro assegnata, personale Open Fiber poco trasparente, poco presente e con evidente carenza di competenze tecniche e di gestione delle relazioni con la pubblica amministrazione, assenza di controllo, milioni di soldi pubblici amministrati in maniera poco chiara che necessitano di una indagine attenta sui processi di gestione". Un attacco durissimo ma giustificato da una situazione che le amministrazioni sono state costrette a subire, anche con interventi a proprie spese per mettere in sicurezza scavi, rifiuti abbandonati e opere che costituiscono un rischio all’incolumità dei cittadini e alla viabilità. "Ci sentiamo emarginati – ha dichiarato il sindaco di San Leo, Leonardo Bindi –. Lo spopolamento delle aree interne è legato anche al divario digitale, e i rallentamenti lo hanno aggravato, perché qua il divario è rimasto". "Su 19 comuni del Piano Bul nella provincia di Rimini il servizio è già disponibile in 16 – risponde Open Fiber –. Non nascondiamo che ci sono stati alcuni ritardi e criticità legati principalmente agli eventi di questi ultimi anni: blocchi a causa della pandemia, carenza delle materie prime legate alla situazione internazionale, di manodopera generalizzata, criticità legate ad alcune imprese sul territorio e l’alluvione che ha colpito la Romagna. Nonostante questo Open Fiber è sempre stata ed è disponibile al confronto con le amministrazioni locali per trovare le soluzioni migliori per portare a termine il Piano Bul, che è una priorità per l’azienda. Ci scusiamo per i disagi".

m.c.