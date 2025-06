La rivolta delle mamme : "Inutile sistemare la piazza se non garantite la sicurezza"

"Chiediamo aree giochi sicure per i nostri figli". Un gruppo di mamme, oltre 80, ha raccolto le firme e scritto al sindaco di Rimini. Non sono soddisfatte dal progetto di riqualificazione partito in questi giorni in piazza Ferrari. Due sono le principali motivazioni a sostegno della petizione. La prima è che "tolta l’area giochi di piazza Ferrari - spiegano - non ci sono altri spazi giochi nel centro storico". La seconda è che "c’è un problema sicurezza per chi voglia usufruire della zona giochi in piazza Ferrari. Quest’area dovrebbe essere un punto di riferimento per le famiglie, ma purtroppo è diventata sovente teatro di spaccio, degrado, sporcizia e poca sicurezza. La presenza di spacciatori e individui dediti al consumo di stupefacenti rende questo spazio inaccessibile e pericoloso per i più piccoli, vanificando la sua stessa funzione. La mancanza di una adeguata recinzione o di misure di sicurezza perimetrali espone i bambini a rischi inutili e impedisce loro di giocare serenamente. E’ inaccettabile che un’area così strategica, situata a pochi passi da importanti poli culturali e turistici come il Museo della città e la Domus del chirurgo, circondata da numerosi asili nido e scuole elementari, sia lasciata in queste condizioni".

Le mamme chiedono un presidio in piazza Ferrari e un sistema di videosorveglianza, cosa che per altro è inclusa nel progetto di riqualificazione della piazza avviato in questi giorni dal Comune. Basterà il nuovo progetto a soddisfare le aspettative delle mamme? Per che ha sottoscritto la petizione, no. Inoltre piazza Ferrari è una parte del problema. La realtà, spiegano, è che nella zona del centro non ci sono altre zone gioco per i residenti. "Auspichiamo la progettazione di nuove aree gioco alternative e ben attrezzate nella zona del centro storico, individuando spazi idonei che possano diventare luoghi sicuri e di aggregazione per le famiglie". Infine un appunto. Nella lettera inviata in municipio compare una terza richiesta: "Coinvolgere la cittadinanza in un eventuale percorso partecipativo per la progettazione degli spazi ludici".

Andrea Oliva