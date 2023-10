La rivolta di Spadarolo: "Non vogliamo l’antenna"

Vade retro antenna! "Non metterete quell’impianto a due passi dalle strutture sanitarie, dalla scuola elementare, dal frequentatissimo circolo parrocchiale". Spadarolo si mobilita contro il ripetitore e il nuovo comitato guidato da Elena Santolini (che si aggiunge a quello già esistente coordinato da Alessio Nucci) ieri pomeriggio ha tenuto il primo incontro per scongiurare l’installazione. Oltre una trentina i presenti. Parola d’ordine: boicottare il gestore che vuole costruire il ripetitore. Contro il quale, fino a ieri sera, erano state raccolte circa 230 firme, tra cartacee e online. "Questa è stata la prima riunione operativa – spiega la Santolini – per opporsi alla nuova installazione, anzi allo spostamento dal sito attuale, dell’antenna per le telecomunicazioni in via Osteria Pettini". E il luogo della convocazione rivolta è proprio quello ’del delitto’: "Volutamente accanto al sito – aggiunge – dove verrà installata l’antenna. Chiediamo che la si lasci dov’è o piazzata lontano da spazi frequentati". "Il comitato di Spadarolo – insistono i promotori – si sta mobilitando per opporsi all’installazione e alla conseguente attivazione dell’antenna per telecomunicazioni denominata RN059". "Come purtroppo è noto – sostengono – le radiazioni prodotte da queste antenne possono arrecare nel lungo periodo gravi problemi di salute". Inoltre, anche se questo è considerato un problema minore rispetto alla questione sanitaria, la vicinanza delle antenne per telecomunicazioni alle case "provoca una svalutazione degli immobili che può arrivare anche al 20%". L’installazione sarà effettuata a pochi metri dal futuro forum urbano per il progetto ’Rimini città della salute’, a circa 600 metri dalla scuola elementare di Spadarolo e a 400 metri dal circolo parrocchiale. "Tutti luoghi vissuti dalla comunità e che dovrebbero essere protetti". Una delle forme di protesta "non violente e pacifiche è il boicottaggio. Ecco perché, nel nostro piccolo, chiediamo alla comunità di boicottare la compagnia. Lo facciamo informando le persone su quanto sta succedendo, e abbiamo lanciato pure un questionario per capire quanti vorrebbero cambiare operatore". Il sondaggio, anonimo, non è ancora online, ma nelle prime ore di diffusione "ha già avuto 30 adesioni: quasi tutti quelli che hanno l’operatore che vuole installare il nuovo ripetitore, cambieranno compagnia".

Mario Gradara