La rivoluzione degli affitti brevi viene rimandata a settembre

La rivoluzione degli affitti brevi estivi arriverà, ma dopo l’estate. "Abbiamo capito che per questa estate non cambierà nulla" ammette Patrizia Rinaldis, presidente di Federalberghi Rimini che da anni si batte per la trasparenza delle locazioni brevi. I temi portati dagli albergatori sul piatto sono sempre gli stessi: concorrenza sleale laddove gli affitti brevi sono una vera e propria attività imprenditoriale con host che ne collezionano decine, e non l’attività di un padrone di casa che cerca di arrotondare. La stretta che il governo aveva annunciato avrebbe dovuto fissare più di un paletto nel settore degli affitti brevi imponendo una sequela di obblighi ai titolarti degli appartamenti, ma soprattutto imponendo il codice identificativo nazionale. Nella sostanza ogni alloggio deve essere tracciabile, con tanto di codice attaccato sull’uscio di casa. Questo darebbe maggiori garanzie anche di carattere fiscale oltre che sula sicurezza dovendo rendicontare anche chi occupa gli alloggi. Ma per arrivare al Cin, il governo ha fissato come scadenza settembre, quando la stagione sarà ormai finita. "Dunque non cambierà nulla, almeno per questa estate – ribatte la presidente di Federalberghi -. Resta il fatto che l’Emilia Romagna si è già dotata di un proprio codice a livello regionale e si può fare leva su quello. Tuttavia il vero tema resta il controllo, affatto semplice, degli alloggi che finiscono su piattaforme o comunque in rete in cerca di affittuari estivi".

Nel frattempo al governo sono soddisfatti del risultato ottenuto. Per la ministra Santanché si tratta di "un risultato importante raggiunto grazie ad un intenso ed impegnativo lavoro di squadra con le Regioni e le Province autonome. Sarà un processo complesso che richiede il massimo impegno da parte di tutti i soggetti coinvolti".

a.ol.