La rivoluzione degli anni Ottanta. Alle origini del cambiamento

Una nuova mostra ispirata alla Rimini degli anni Ottanta così amata anche da Pier Vittorio Tondelli. Verrà inaugurata giovedì prossimo alle 17.30 nell’ala nuova del Museo della Città, ’Rimini80’, curata da Fabio Bruschi. Un viaggio nell’immaginario metropolitano, un omaggio a una stagione di libertà e sperimentazione. Il progetto espositivo è un invito anche a ripensare il rapporto tra città, identità e rappresentazione. La mostra si inserisce nel cartellone di appuntamenti che da giugno ha attraversato e contaminato la programmazione culturale della città traendo ispirazione dalle parole Pier Vittorio Tondelli e dal suo romanzo ’Rimini’, a 40 anni dalla sua prima pubblicazione.

La mostra occuperà gli spazi del secondo piano dell’Ala nuova del museo. In ogni stanza un tema diverso, dove si ripercuotono gli anni in cui la città romagnola smette di essere solo palcoscenico balneare, e diventa laboratorio culturale. La Rimini del 1980 èvista come un vero e proprio laboratorio aperto, dove teatro, musica, cinema, politica e arte si intrecciano. In quegli anni i confini tra ’alto’ e ’popolare’ si dissolvono, si giunge a una generazione che inizia a raccontarsi attraverso i propri consumi culturali: non soltanto forme di intrattenimento, ma strumenti di cambiamento e partecipazione.

Il percorso espositivo del Museo della città non è solo una raccolta di ricordi, ma un vero e proprio viaggio attraverso manifesti, cataloghi, fotografie, reportage, bozzetti e memorie visive dove si raccontano gli anni in cui Rimini fu in grado di diventare un crocevia di libertà e creatività. Il percorso presenta anche materiali inediti che restituiscono la vivacità di quegli anni. Dal servizio fotografico di Oliviero Toscani al Grand Hotel del 1982 fino all’audio originale della prima presentazione del libro di Tondelli a Correggio nel 1985, dalle parate del Teatro Valdoca (1980) ai flyer new wave di Castelvetro, Sirotti, Garattoni e Tonti, dalle fotografie di Stefano Ferroni dell’Estate culturale riminese (1980) e dei concerti rock alla serie fotografica ’Sacchi a pelo’ di Minghini, Paritani e Foto Riccione. Esposte anche le immagini storiche della visita di Enrico Berlinguer passando per la Galleria dell’Immagine (1980) fino a quelle di Palmiro Togliatti che inaugura a Viserba la Sala Sirenetta (1957), lo stesso luogo che una generazione dopo diventerà lo Slego, cuore pulsante della nightlife riminese.

"Negli anni Ottanta la cultura e la società italiana cambiarono per sempre volto – spiegano i curatori – Rimini, in quegli anni, da periferia si fa centro e diventa un osservatorio privilegiato del contemporaneo. Questa mostra vuole raccontare quello slancio, la genesi di un nuovo immaginario, in cui la Riviera si scopre metropolitana, la vacanza si trasforma in racconto, la giovinezza diviene cultura. Una mostra che parla al presente, attraverso la luce di quegli anni". La mostra ’Rimini 80’ rimarrà aperta al pubblico (a ingresso gratuito) nel museo di via Tonini, fino al 31 dicembre. Apertura dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.