La rivoluzione dei Cau sbarca a Santarcangelo

La rivoluzione dei Cau, i nuovi centri di assistenza e urgenza, sbarcherà anche a Santarcangelo. L’aveva preannunciato (su queste colonne) il direttore generale dell’Ausl Tiziano Carradori e a breve il nuovo centro per gestire i pazienti meno gravi sarà attivato anche presso il pronto intervento dell’ospedale ‘Franchini’. Ma come a Novafeltria, anche a Santarcangelo non mancano preoccupazioni per la svolta, sia tra gli stessi operatori del pronto soccorso sia sui banchi della minoranza. Del tema se ne parlerà a fine mese in consiglio comunale. Promettono battaglia i consiglieri di opposizione a partire da Domenico Samorani, capogruppo di Bene in comune: "I Cau sono la prova provata che abbandonare il territorio è stato un grave errore. La centralizzazione dei pazienti non paga. Spersonalizza e, in qualche caso, peggiora i servizi, vedi il pronto soccorso. È questo il vero problema della Ausl Romagna". Intanto l’altra sera in consiglio comunale è stato approvato l’atto d’indirizzo per la vendita di Palazzo Docci. Più volte in questi anni l’Ausl e il Comune di Santarcangelo, proprietari dello storico edificio, hanno tentato di venderlo all’asta. Niente da fare. Ora ci si riproverà partendo da un prezzo sensibilmente inferiore rispetto al passato. La base d’asta sarà di 800mila euro, meno della metà rispetto a quella fissata per le prime aste quando si partì da 2 milioni. I soldi ricavati da Palazzo Docci serviranno a finanziare i futuri lavori di riqualificazione e di manutenzione straordinaria dell’ospedale Franchini. Sempre in consiglio la vicesindaca Pamela Fussi ha presentato il nuovo Piano d’azione per l’energia sostenibile e il clima. Il documento impegna l’amministrazione in azioni concrete in materia di sostenibilità ambientale e riduzione delle emissioni inquinanti. Il documento è passato con i voti della maggioranza, astenuta l’opposizione. Per Barnaba Borghini, consigliere di Bene in comune, è un piano virtuoso nelle sue intenzioni, "se non fosse che pochi giorni fa i nostri amministratori hanno presentato un progetto faraonico a Sant’Ermete (zona soggetta ad allagamenti in un recentissimo passato) che prevede nuova superficie non permeabile complessiva per 35mila metri quadrati con relativo incremento di traffico e in netto contrasto con i nobili intenti che persegue il documento". Borghini fa riferimento al nuovo maxi impianto sportivo che costruirà a Sant’Ermete a sue spese Giuseppe Berardi, l’ex patron di Scrigno: un maxi circuito per il ciclismo, che potrà ospitare anche gare, campi da padel e un’accademia sportiva. In consiglio ok anche all’ampliamento dell’azienda agricola Pirini.