La rivoluzione del commercio in città parte dal questionario per i negozianti

Riqualificare e rilanciare tutti gli assi commerciali della città. Detto così il progetto dell’amministrazione comunale appare un piano Marshall del commercio, ma dalle tempistiche quanto mai incerte vista la mole di lavori da fare. Forse per questo i comitati e i referenti delle categorie economiche presenti ieri in municipio per la presentazione del progetto hanno ribadito, e da subito, maggior decoro negli assi, in attesa di interventi strutturali. Un passo alla volta. Ieri la sindaca Daniela Angelini ha convocato tutti per illustrare il questionario che intende condividere con la città. "I risultati – spiega – saranno utili a tracciare le linee guida del futuro del commercio riccionese contribuendo a scriverne la cosiddetta visione. Il Comune dovrà fare la propria parte con investimenti. L’assessore all’Urbanistica Christian Andruccioli ha spiegato come i dati "verranno impiegati anche per il piano urbanistico generale", ma prima ancora dovranno servire per avviare "progetti di rigenerazione urbana. L’obiettivo è migliorare la città".

Tempi certi e progetti sulla carta non ce ne sono, al momento. Si parte con il questionario che consentirà ai commercianti non solo di dare indicazioni, ma anche di porre qualche paletto. Ad esempio verrà chiesto: "Quali tipologie di esercizio commerciale non vorresti vedere nell’area?". In viale Ceccarini è quanto chiedono da anni per non abbassare l’offerta. In viale Dante, invece, hanno chiesto durante l‘incontro strumenti da utilizzare per impedire la toccata e fuga delle attività aperte solo tre mesi lasciando il viale al buio nel resto dell’anno. Su questo la sindaca si è impegnata a sondare la strada delle agevolazioni fiscali per incentivare le attività a rimanere aperte.

C’è anche un altro elemento sul quale la giunta continua a battere, si tratta dei dehor. L’amministrazione vuole procedere con un regolamento chiaro per le varie parti della città e fare in modo che le strutture seguano determinate indicazioni sull’uso dei materiali, sulle tipologie di strutture da impiegare in inverno e in estate. La città è stata divisa in sete aree: l’area pedonale centrale, Riccione Paese, l’area fronte mare nord Marano, l’area fronte mare nord Alba, l’area fronte mare sud Fontanelle, l’area fronte mare sud Abissinia e, infine, San Lorenzo. Il questionario sarà compilabile anche tramite smartphone e andrà consegnato entro il 10 febbraio. La giunta ha coinvolto nel progetto anche Fabio De Ponti, che aveva già in precedenza condotto un’indagine sull’offerta commerciale riccionese.

Andrea Oliva