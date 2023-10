La rivoluzione del Serpieri. Il liceo che ha fatto storia

Dai suoi banchi sono passati ragazze e ragazzi diventati poi intellettuali e scienziati di fama nazionale, politici, sportivi. Ma anche la dottoressa Marilena Pesaresi e l’arcivescovo Claudio Maria Celli si diplomarono al liceo scientifico ’Serpieri’. Che domani festeggerà un secolo di vita e i 200 anni dalla nascita di Alessandro Serpieri, il grande scienziato, filosofo e educatore (nato il 31 ottobre 1823 a San Giovanni in Marignano) a cui la scuola è intitolata. Una festa in cui si potranno rivedere le foto storiche del liceo – grazie alla bella mostra allestita a scuola – e viaggiare nel tempo attraverso i successi e i risultati conseguiti dall’istituto dal 19 novembre 1923, primo giorno di lezioni, fino a oggi. "Per l’occasione – spiega la preside Francesca Tornatore – abbiamo invitato anche diversi ex alunni della scuola. E mostreremo che cos’è diventato oggi il ’Serpieri’: un istituto che conta ben 1.257 studenti (e 59 classi) e ha anche il liceo artistico e quello sportivo, che si sono aggiunti negli anni al tradizionale indirizzo scientifico".

Sarebbe impossibile ripercorrere qui tutta la gloriosa storia del ’Serpieri’, ma alcuni cenni sono doverosi. A partire da chi lo frequentò: dal grande poeta e scrittore Elio Pagliarani (l’autore de La ragazza Carla) a Caterina Macrelli, che lavorò per tanti registi tra cui Michelangelo Antonioni, studiosi del calibro di Maurizio Cumo, Giovanni Mancini, Marino Vasi, medici come Marilena Pesaresi (la missionaria fondatrice dell’ospedale di Mutoko nello Zimbabwe) e Ugo Gobbi (direttore dell’ospedale dei bambini). E poi tanti sportivi e naturalmente numerosi politici, tra cui l’ex parlamentare Sergio Gambini, il deputato Andrea Gnassi, il sindaco Jamil Sadegholvaad. La storia del ’Serpieri’ iniziò un secolo fa nel Palazzo degli Agostiniani, in via Cairoli. In pochi anni la scuola attirò studenti da tutta la provincia e anche da Pesaro. Rimase in centro storico fino al 1962, quando avvenne il trasloco in via dell’Albero, dove rimase per oltre 40 anni. Poi, nel settiembre del 2003, il trasferimento nell’attuale sede di Viserba.

Rileggere la storia del ’Serpieri’ significa ripercorrere la storia di Rimini. Dalla fine degli anni ’60 e per oltre un decennio la scuola fu il cuore pulsante dei movimenti studenteschi, tra manifestazioni, assemblee e proteste. Una scuola dove si faceva politica, per davvero. Tante volte il liceo venne occupato. Ed è storia anche la competizione con l’altro scientifico della città, il liceo ’Einstein’, aperto negli anni ’70. Il ’Serpieri’ è stato e continua a essere un pezzo importante della comunità riminese.

Manuel Spadazzi