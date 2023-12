La rivoluzione in corsia che fa paura

La sanità è un diritto. E un buon sistema sanitario si basa su un efficiente servizio per le emergenze. Le difficoltà di trovare medici e le carenze di organico nei Pronto soccorso hanno ridotto all’osso il personale e reso sempre più complessa l’attività. La risposta alle difficoltà sta davvero nei nuovi Cau, i Centri di assistenza e urgenza che dopo Cattolica apriranno anche a Novafeltria e Santarcangelo? Per i medici di base no, non lo sono. E non lo è neanche la riorganizzazione della guardia medica. I fatti diranno se la strada imboccata è quella giusta. I timori lanciati da dottori e comitati suonano come un campanello d’allarme che non può restare inascoltato. Perché la sanità è un diritto. Di tutti.