La rivoluzione in corsia. Il Cau debutta il 29 aprile: aiuterà il Pronto soccorso

Una equipe medico-infermieristica dedicata e strumenti di approfondimento diagnostico laboratoristici e strumentali. Arriva anche a Rimini uno dei nuovi Cau, i Centri di assistenza urgenza. Nella nostra provincia hanno già aperto i battenti a Cattolica, Santarcangelo e Novafeltria, e a maggio sarà la volta di Bellaria. A Rimni il Cau aprirà il 29 aprile presso il padiglione Ovidio, vicino all’ospedale Infermi. Sarà ad accesso diretto 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20. "Una struttura progettata – spiegano dall’Ausl – per estendere la rete sanitaria rispondendo in maniera efficace e tempestiva alle esigenze dei pazienti che necessitano di assistenza per urgenze a bassa complessità". E sarà anche un modo per ’alleggerire’ il Pronto soccorso dell’Infermi. I Cau "garantiscono risposte ai bisogni urgenti episodici in stretta connessione con medici di base e pediatri", sottolinea l’Ausl. "Si concretizza così – aggiunge Mirco Tamagnini, direttore del distretto sanitario di Rimini – il piano di potenziamento di assistenza territoriale con l’iter di riorganizzazione dei luoghi e di una maggiore integrazione dei percorsi di salute – Dal 29 aprile, con il nuovo Cau in via Ovidio, si aggiunge così una componente cruciale di questo disegno, vicina al Pronto soccorso ma esterna all’ospedale Infermi. Un pilastro di un modello sanitario di prossimità pensato per aumentare la rete assistenziale e dare un supporto alla medicina di base". Ma lo Snami (il sindacato autonomo dei medici) non fa sconti: "È strano – dice il presidente Pietro Pesaresi – che si sia ’largheggiato’ nei Cau, centri dedicati a piccole necessità ma senza sgravare i Pronto soccorso, mentre si insiste in questa assurda gara a ridurre i presidi delle vere emergenze territoriali a gestione medica", come "il taglio dell’automedica a Riccione".

Dall’Ausl tornano poi sulla questione del robot chirurgico che presto ’rientrerà’ all’Infermi. "È in fase di completamento la procedura aziendale di acquisizione tramite noleggio – confermano – la cui durata complessiva è prevista in anni 7, con riscatto finale con fondi Ausl per il passaggio di proprietà all’ente pubblico. I costi di noleggio sono in parte finanziati da una raccolta fondi. Le discipline coinvolte dall’impiego del robot saranno anche quelle di chirurgia pediatrica e ginecologia".