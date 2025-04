La robotica spiegata ai più piccoli

Tra i laboratori ormai consolidati della Ludoteca Pologioco, rivolti alle classi scolastiche, come il mosaico, la stampa con piante tintoree, i manufatti in argilla e le attività artistiche, c’è anche la grande novità dell’anno scolastico in corso: il laboratorio di robotica, una proposta innovativa che segna un importante passo avanti nell’integrazione delle nuove tecnologie nei contesti ludico-educativi.

Il laboratorio, realizzato in collaborazione con Ofpassion, azienda specializzata nella formazione educativa con un approccio scientifico e creativo, con sede ad Alessandria, si è svolta in modalità da remoto, rendendo possibile l’intervento di esperti qualificati anche a distanza.

Durante l’incontro, i bambini hanno avuto l’opportunità di costruire un semplice robot, utilizzando materiali e strumenti pensati appositamente per le loro fasce d’età, esplorando in maniera pratica e divertente il mondo della tecnologia e dell’automazione.