La Rocca ospita una mostra dedicata ad Adalberto Pazzini

Medico, museografo e visionario, Adalberto Pazzini (1898-1975) fu figura centrale nella storia della medicina italiana. Tra gli anni ’50 e ’60 riportò la Rocca Malatestiana di Verucchio al suo antico splendore, lanciando una campagna di scavi e curando personalmente arredi e interni. Non si limitò a curare gli interni: progettò, costruì e acquistò gli arredi di tasca propria, ispirandosi agli originali cinquecenteschi: un novecentesco mecenate innamorato del suo paese. A lui è dedicata la mostra Adalberto Pazzini. La reinvenzione della storia tra Verucchio e Roma, promossa dal Comune con Atlantide, in collaborazione con Sapienza Università di Roma. Curata da Sara Masinelli, Stefano De Carolis, Maria Conforti e Alessandro Aruta.

L’esposizione alla Rocca Malatestiana – dal 6 settembre al 6 gennaio – ripercorre le tappe salienti dell’ opera di Pazzini: dalla fondazione del Museo di Storia della Medicina di Roma nel 1938, fino al restauro della Rocca. Pazzini fu un pioniere di un’esposizione interdisciplinare e narrativa, dove ogni oggetto racconta una storia. Nei testi critici in mostra, i curatori parlano del suo operato svoltosi tra Verucchio e Roma. "Questa iniziativa rende il giusto riconoscimento ad Adalberto Pazzini – afferma la sindaca Lara Gobbi –. La gratitudine che gli dobbiamo deve restare ben viva nella Verucchio che tanto amò".