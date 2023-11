La Romagna degli aeroporti: "Divisi ne usciremo indeboliti"

Volano gli aeroporti, ma la Romagna rischia di uscirne frammentata. A lanciare l’allarme è Legacoop Romagna dopo avere appreso che l’aeroporto Ridolfi di Forlì "ha previsto un ridimensionamento del personale interno". Ma come, si chiede Legacoop, meno personale quando "il traffico aereo presenta segnali di forte ripresa?". Per esser ancor più chiari, "nonostante la difficile situazione internazionale, l’Airports Council International Europe prevede che Il traffico passeggeri nel 2023 raggiungerà il 95,5% dei volumi pre-pandemia. La ripresa completa del traffico passeggeri avverrà nel 2024, un anno prima rispetto alla precedente ipotesi. Secondo Aci Europe la domanda di viaggi di piacere e di visite ad amici e familiari sta guidando l’evoluzione delle reti di rotte aeree, con grande vantaggio per gli aeroporti che servono destinazioni locali, a scapito dei grandi hub".

Le opportunità non mancano, ma la Romagna si ritrova con due aeroporti, Rimini e Forlì, ad appena una cinquantina di chilometri di distanza. "In tale scenario, e data l’attuale frammentazione, la Romagna rischia di uscire indebolita nei confronti della concorrenza proveniente dai territori vicini". Dunque "per intercettare questi cambiamenti e proporsi in maniera efficace sarebbe necessario consolidare le risorse e l’offerta dei soggetti esistenti". Un confronto per crescere e non farsi del male. è quanto proposto in primavera dal sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad. "L’idea venne fatta propria anche anche dal sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, mentre altre associazioni come Confindustria Romagna hanno avuto modo a più riprese di affermare l’esigenza di un nuovo quadro di collaborazione, in cui consolidare le risorse esistenti". Per Legacoop questa è l’unica strada percorribile: "Un sistema aeroportuale unificato, che integri le piste di Forlì e Rimini sotto una visione strategica e imprenditoriale, potrebbe rappresentare un salto di qualità deciso. Una Romagna forte all’interno di una Regione ancor più forte".

a. ol.