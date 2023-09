La Romagna riparte MotoGp a 150mila ‘giri’

Oltre 150mila presenze turistiche nelle strutture ricettive Romagna grazie alla MotoGp. Sono i numeri che offre l’Osservatorio turistico regionale come ricaduta di un evento che vuole tornare ai livelli pre pandemia. Da allora molto è cambiato. Oltre al Covid c’è una MotoGp in cerca d’autore dopo l’addio di Valentino Rossi. Ma a Misano la Riviera può contare su una nutrita truppa di piloti locali che non sono affatto comparse, a partire da Marco Bezzecchi, terzo nella classifica mondiale a caccia del primo, Pecco Bagnaia. Quanto basta a richiamare il pubblico delle grandi occasioni e superare le 101mila presenze registrate un anno fa. Per la Regione i dati delle prevendite stanno viaggiando su un +20%, grazie anche al nuovo format che fissa la Sprint race, la gara corta della MotoGp, nella giornata di domani. Ne sanno qualcosa gli albergatori a Misano ce viaggiano verso il tutto esaurito. La ricaduta del Gran Premio si farà sentire a Cattolica e Riccione, contagiando anche Rimini. Solo nel settore ricettivo la ricaduta delle presenze dovrebbe aggirarsi sui sette milioni di euro.

"Misano, con il suo circuito, è da sempre testimone di storie di motori, passione e velocità - dice il presidente della Regione Stefano Bonaccini che assisterà domenica alla gara-. E quest’anno, dopo la terribile alluvione di maggio, è anche e soprattutto simbolo positivo di ripartenza di una terra che non si arrende. Un appuntamento dell’Emilia-Romagna Sport Valley che sosteniamo e che, assieme al mondiale di Superbike, fa della nostra regione una tappa internazionale unica per il motociclismo e i suoi tanti appassionati". Intanto fuori dal circuito sale la febbre dei motori. L’evento che ha aperto il cartellone delle iniziative si è tenuto a San Marino alla Cava dei Balestrieri. E’ stato Kevin Zannoni a vincere il MotoGP Arrows Contest, la sfida di tiro con l’arco. Il pilota della MotoE del Team SIC58 Squadracorse, ha preceduto Luca Marini (Mooney VR46 Racing Team) e Lorenzo Savadori (Aprilia Racing).

Davanti a un pubblico numeroso e divertito hanno scoccato frecce anche Franco Morbidelli, Michele Pirro, Riccardo Rossi, Kaito Toba, Kevin Manfredi, Tatsuki Suzuki e Mattia Casadei. Ed è solo l’inizio. Da Rimini a Misano, passando per Cattolica e Riccione sarà un weekend di adrenalina e passione per i motori. Intanto i fan club e gli allestimenti delle stese case produttrici dei bolidi in pista sono pronti a colorare le tribune del Misano world circuit. C’è attesa per il ritorno in pista di Bagnaia che ha promesso che farà di tutto per correre dopo il pauroso incidente a Barcellona. Ma la riviera cova la speranza di vedere là in alto sul podio quel Marco Bezzecchi che ha le sue radici a Rimini, per la precisione nella sua Viserba.

Andrea Oliva