La rotonda impossibile: "Anas ha messo il veto"

Per Anas quella rotonda ‘non s’ha da fare, né domani né mai’. Stiamo parlando dell’intersezione tra la via Emilia e via Italia, all’altezza dello stadio del baseball a Rimini. Il consigliere Carlo Rufo Spina, Fdi, aveva interpellato la giunta chiedendo di valutare la possibilità di realizzare una nuova rotatoria in quell’incrocio, come sta accadendo lungo il tracciato della statale 16. Perché, si chiede il consigliere, fluidificare il traffico sulla statale, inclusa la rotatoria all’incrocio tra la Ss16 e la via Emilia, per poi bloccare il traffico con un semaforo rosso?.

Sull’Emilia la competenza è di Anas e in consiglio comunale l’assessore Frisoni ha spiegato che il Comune negli anni scorsi più volte ha cercato di spingere per il rondò tra via Italia e l’Emilia. "L’amministrazione comunale ha sollecitato convintamente Anas il progetto per la realizzazione della rotatoria in quello snodo, nell’ambito della programmazione dei fondi FSc nel periodo tra il 2014e il 2020 che ha permesso l’assegnazione delle risorse per lo studio di fattibilità in capo ad Anas".

La valutazione della fattibilità dell’opera era stata avviata, ma "Anas, con la vidimazione del Ministero delle Infrastrutture, in sede di sviluppo della progettazione ha dichiarato l’infattibilità dell’opera". Una croce sul progetto "adducendo una serie di motivazioni tecniche, tra cui la vicinanza della nuova rotatoria a quella già presente tra la via Emilia e la Statale 16, inferiore a 500 metri", tuttavia le due grandi rotonde della statale 16 con la via Montescudo e la consolare per San Marino sono a distanza inferiore. Tra le altre motivazioni: "La presenza di vincoli dettati alla difficoltà di garantire l’accessibilità alle attività economiche presenti (nello specifico la presenza di contro-strade che realizzano l’accesso alle attività produttive e che non possono essere ricondotte nella nuova rotatoria, ndr)". Davanti al veto, ha spiegato l’assessore Frisoni, "le risorse assegnate non sono andate perse ma sono state indirizzate a copertura del progetto per la realizzazione della circonvallazione di Santa Giustina. Nostro malgrado quindi abbiamo dovuto rinunciare, ma rimaniamo comunque disponibili a riprendere in mano la proposta nel caso dovessero cambiare le condizioni". altro punto interrogativo per la rotatoria al posto del semaforo al grattacielo. Il consigliere Ruifo Spina se lo augura, ma in Comune sono dubbiosi. "Gli spazi sono abbastanza ridotti. Insieme all’assessore ai lavori pubblici Morolli chiederemo agli uffici di fare approfondimenti".

Andrea Oliva