La rotonda in ricordo di Amati, il fondatore dell’Altromondo

Una rotonda per ricordare Gilberto Amati. È quella tra via Losanna e via Costantinopoli a Miramare, che venerdì il Comune ha intitolato al pioniere della musica e fondatore dell’Altromondo, scomparso nel 1972. Alla cerimonia erano presenti, insieme al sindaco Jamil Sadegholvaad e all’assessore Francesco Bragagni, la moglie dell’imprenditore, Daniela, il figlio Enrico, i fratelli Pietro e Maddalena, diversi amici e anche alcuni ex dipendenti. L’intitolazione della rotonda "è un gesto simbolico – dicono da Palazzo Garampi – ma carico di significato, che restituisce spazio e memoria a un protagonista della scena culturale riminese degli anni ’60 e ’70. A pochi metri da quella che fu la sua creatura, la discoteca Altromondo, nata proprio dalle intuizioni di Amati, la nuova rotonda intende valorizzare l’eredità di un giovane imprenditore che trasformò Rimini in un polo di attrazione musicale europeo".

Nato nel 1943, Amati nel 1967 inaugurò L’Altromondo, discoteca avveniristica che in pochi mesi conquistò l’attenzione nazionale. La sua visione portò sul palco di Miramare artisti come Lucio Battisti, Mina, Edoardo Bennato, Maurizio Arcieri, Le Orme, Julie Driscoll, The Troggs, The Equals e molti altri. Una carriera straordinaria, interrotta tragicamente il 20 gennaio 1972, quando a soli 28 anni Amati perse la vita in un incidente stradale.