La rotta di Azione: "Vogliamo il Trc a Cattolica"

Cattolica sogna un asse con Rimini per credere sempre di più nel turismo congressuale ed Azione, seconda forza di maggioranza, è pronta a spingere sull’acceleratore per portare il Trc anche a Cattolica. Filippo Casanti, consigliere comunale di Azione, in maggioranza col Pd ed il centrosinistra, detta la rotta: "Sul piano sovracomunle la nostra attenzione è massima verso il Trc – dice Casanti – Dopo il rallentamento politico su tale progetto della precedente amministrazione comunale, che ha lasciato che il tratto a Nord di Rimini avesse la precedenza rispetto al tratto Sud, oggi siamo tagliati fuori ma questo ritardo può essere recuperato, ora che anche a Riccione l’amministrazione comunale è favorevole al progetto. Dobbiamo assolutamente portare il Trc anche a Cattolica per avere un collegamento rapido con Rimini e la Fiera, per poter costruire in futuro pacchetti turistici col turismo congressuale di Rimini, perché può essere un vero asso nella manica per il nostro turismo annuale". Intanto il sodalizio con il centrosinistra e la sindaca Franca Foronchi pare essere ottimo dopo appena un anno di legislatura: "Siamo soddisfatti – ribadisce Casanti – Franca è una persona eccezionale e il confronto con la maggioranza è fluido, continuo e produttivo. I detrattori oggi speculano sui disservizi conseguenti ai cantieri aperti, ma rispondere agli speculatori è tempo perso. Inoltre Nicola Romeo, il nostro assessore di Azione con deleghe alla Sanità e ai Servizi Sociali ha la sensibilità e la competenza per affrontare ogni tematica. Le critiche a lui rivolte, spesso da una parte ben precisa della minoranza, anche extraconsiliare, sono assolutamente ingenerose".

Poi Casanti segnala altri temi importanti: "Sto concentrando buona parte della mia attività amministrativa sulla tematica dei parcheggi, del contenzioso e su alcune iniziative specifiche come il ‘marchio di certificazione’ della qualità dei servizi turistici, che è in fase avanzata – prosegue il consigliere di maggioranza – Sui parcheggi paghiamo la miopia dei decenni passati, oggi siamo impegnati nell’esame di diverse soluzioni satellitari al centro. Il principio ispiratore di ogni intervento deve essere la ‘triplice velocità’: estate, inverno infrasettimanale, weekend invernale". Infine un commento politico dopo aver raccolto circa il 6% dei consensi nella tornata elettorale di ottobre 2021: "Partita da zero, oggi Azione è guardata con interesse da molti".

Luca Pizzagalli