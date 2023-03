La rotta di ‘Sigismondo’ L’agenzia viaggi riminese che spicca il volo a Forlì

Un’agenzia viaggi riminese che ha scelto Forlì. Già nel 2021 la Sigismondo Travel aveva deciso di cambiare rotta, puntando sul Ridolfi (e non sul Fellini). La partnership con lo scalo forlivese non solo continua, ma è stata rafforzata. Sei pacchetti viaggi da una settimana, con volo e albergo o resort sul mare o comunque in club hotel: riparte così l’iniziativa ’Io volo da Forlì’, che comincerà il 17 giugno e proseguirà fino a settembre. Le rotte? Dal Ridolfi fino a Trapani, Cagliari, Brindisi e Comiso, gestite da Go To Fly e operate da Aeroitalia. La partnership è stata illustrata ieri mattina all’aeroporto di Forlì. Da una parte la società F.A., dall’altra il tour operator e agenzia di viaggi riminese Sigismondo Travel Group, che dal 17 marzo aprirà il sito web www.iovolodaforli.it ma anche un punto vendita nel centro di Rimini. "Non sono prodotti di massa – chiarisce Antonio Russo, general manager di ’Sigismondo’ – ma i prezzi saranno comunque competitivi. Puntiamo a famiglie interessate a vacanze in hotel di pregio, medio-piccoli, situati in riserve naturali o zone interessanti da lato paesaggistico". Ed ecco le proposte, illustrate da Claudio Antonio Bergomi, project manager di ’Sigismondo’, con un passato nei maggiori tour operator italiani: "Andremo in Salento, a Porto Cesareo e Marina di Ugento; in Sardegna al villaggio Th Chia e al Costa Rei Resort; infine, da Comiso ci si trasferirà al Donnalucata Resort Hotel di Marina di Ragusa e in un’altra struttura nella riserva naturale del Belice. Siamo l’unico tour operator che propone pacchetti turistici da Forlì per il Sud Italia".

L’accordo soddisfa anche i gestori del Ridolfi. "Siamo orgogliosi di questa nuova importante partnership con Sigismondo Travel Group che torna a mettere l’aeroporto di Forlì al centro delle esperienze di viaggio dei romagnoli – dice Andrea Gilardi, Business Aviation Manager di F.A. S.r.l.–. Questo accordo certifica ancora una volta la consistenza del bacino d’utenza". A questo proposito Angelo Russo, direttore commerciale di Sigismondo Travel Group, sostiene che "il Ridolfi è baricentrico rispetto a un mercato che va dalla bassa Mantovana e Ferrarese, fino al nord delle Marche e a intere zone della Toscana, come la provincia di Arezzo, oltre alla stessa Umbria".

A giorni partirà la fase promozionale e pubblicitaria, che coinvolgerà le agenzie di viaggio della Romagna, provvederà al sito web oltre che al catalogo cartaceo, in migliaia di copie, dei pacchetti presentati ieri.

Ironia della sorte, dunque, proprio un gruppo di Rimini balza fra i protagonisti del rilancio dello scalo di Forlì. E tutti ricordano le annose diatribe fra i due territori legate alla ’guerra dei cieli’. "Vogliamo essere il tour operator dei romagnoli – spiega Antonio Russo – dopo una lunga esperienza fin dal 2006 del turismo in entrata, o incoming, da 5 anni abbiamo aperto la strada a questi progetti facendo volare migliaia di turisti dalla Romagna. Il rapporto con Forlì è ottimo e durerà nel tempo, pensiamo anzi di ampliarlo. Il nostro punto vendita ’Io volo da Forlì nel centro di Rimini’? Sarà un’opportunità per gli stessi riminesi".

Fabio Gavelli