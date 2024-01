La roverella di Montescudo nominata ’albero monumentale’

In Provincia di Rimini, nel comune di Monte Scudo-Monte Colombo, è stata inserita nell’elenco regionale degli alberi monumentali una magnifica Roverella (Quercus pubescens), particolarmente interessante anche da un punto di vista paesaggistico, situata a margine di uno dei sentieri in prossimità dell’Area di Riequilibrio Ecologico di Rio Calamino. L’albero monumentale si trova in via Camini 290, in località Calamino ed è stata l’unica pianta fresca di nomina nell’albo regionale in tutta la provincia.