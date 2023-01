La ruota dello shopping, il finale è scontato

Si saldi chi può. Lo scriviamo da anni. Almeno da quando viviamo in un regime di sconti perenni infarcito da qualche settimana a prezzo pieno. Siamo un Paese fondato sugli outlet, dove il mercato online ha progressivamente eroso quello tradizionale o di prossimità. Poi ci si è messo pure il black friday, che spazza via a un mese dal Natale le residue speranze di ripianare i bilanci a fine anno. Un’americanata, hanno minimizzato i negozianti, ma negli ultimi anni si è passati da un solo giorno, il venerdì, alla settimana, e le vendite sono decollate. Non basta tutto questo per neutralizzare i saldi ufficiali. E’ noto a tutti che a novembre molte boutique partono con gli sconti semiclandestini, riservati alla clientela abituale, cioè più o meno tutti. A forza di sottrarre percentuali si arriva ai primi di gennaio con gli armadi piedi e i portafogli vuoti. Ecco allora che la Regione dà il via ufficiale, ma i giochi sono ormai fatti. E la ruota si rimette in moto, anticipando i tempi di stagione in stagione, di promozioni in promozione.

Fino all’ultimo scontro. Pardon, sconto.