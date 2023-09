La ruota ha fatto centro. Esordio d’oro in città

La ruota panoramica di Bellaria Igea Marina al suo primo anno di attività ha fatto centro. Lo dicono i fatti. L’attrazione turistica situata in zona porto canale, ha aperto i battenti l’otto aprile. Sono stati tanti i turisti, le famiglie e soprattutto i bambini che l’hanno voluta provare. La sua stagione, terminata da pochi giorni, testimonia un gran successo.

Così ne parlano i proprietari: "Siamo molto contenti di come sia andata la stagione. Siamo partiti ad aprile, nel pieno delle festività pasquali. Molte persone, fin da subito hanno deciso di sperimentare la ruota. Erano incuriosite e volenterose di fare un giro e osservare il panorama di Bellaria da un’altra prospettiva. A maggio poi c’è stata l’alluvione. Conosciamo tutti bene i danni che ha creato. Molte persone non potevano spostarsi di casa e l’emergenza di tornare ad una vita normale per loro è stata la priorità. Anche la prima metà del mese di giugno ne ha risentito. Ovviamente in quelle settimane c’è stato un calo, ma è stato assolutamente normale. Da fine giugno e anche nei mesi successivi abbiamo avuto però ottimi risultati. Lo testimoniano ad esempio le tante ‘storie’ e post pubblicati sui social media. L’impatto mediatico della ruota ha avuto un ruolo chiave. Alla fine del primo anno di attività possiamo ritenerci molto soddisfatti. Gli eventi promossi dal comune e dagli enti locali situati in zona portuale hanno aiutato molto. Da ‘Onde di vino’ allo show di Elettra Lamborghini, la nostra ruota ha visto salire sempre più persone".

Una stagione molto positiva anche per il luna park di Bellaria Igea Marina. "Siamo più che contenti. Le giostre, gestite da noi da 40 anni, sono state molto apprezzate da tutte le fasce di età. Diventano un punto di ritrovo e di sano divertimento. Le persone si fidano di noi e decidono di raggiungerci, anche da posti lontani come Cervia. La giostra del ‘Topo burlone’ è stata la più scelta".

Aldo Di Tommaso