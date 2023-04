La ruota panoramica c’è: girano le polemiche

La ruota panoramica c’è. Ma per ora a girare sono solo le polemiche. Non hanno fatto tempo a ultimare il montaggio che già scatta il fuoco di sbarramento degli esponenti di opposizione. Interventi con un tratto in comune: "Attrazione arrivata in ritardo. Riduce spazi nella piazza dedicata a concerti ed eventi". "Anche su questo Bellaria Igea Marina mostra di inseguire le innovazioni degli altri – attacca Andrea Silvagni, Ad –. Siamo sempre fanalino di coda: le ruote le hanno già tutte le altre località costierevicine, da anni. Spero comunque porti un po’ di luce e persone in quella zona del porto, che però ha fallito la destinazione che gli era stata data solo pochi anni fa, di piazza degli eventi. Quindi un’ammissione di fallimento da parte del centrodestra, da questo punto di vista". "Soldi pubblici buttati per realizzare un piazzale che doveva essere centrale e strategico per la creazione d’importanti eventi a beneficio di tutta la collettività – rincara Alessandro Berardi, Civici per Bim – scippato per occuparlo con una giostra che non darà alla città nessun valore aggiunto, un’installazione vista e rivista senza particolare appeal sul mercato. Non mi sarei mai immaginato che quell’area, tanto strategica per lo sbarco delle barche da pesca e di decongestione del lato Bellaria, sarebbe stato utilizzato in questo modo". "Ancora una volta come città arriviamo tardi – afferma Gabriele Bucci, Lbs – con qualcosa di già visto e ampiamente sperimentato altrove. Rimini l’ha installata nel lontano 2012, mentre Cesenatico lo ha fatto nel 2018. E anche Gatteo è arrivato prima di noi, ha la sua ruota già dal 2019". "La ruota panoramica montata a Bellaria Igea Marina – prosegue il consigliere – rappresenta né una novità né un fattore attrattivo e turisticamente competitivo, essendo già presente altrove. Senza dimenticare che, considerata la piazza dove verrà montata, per ragioni di sicurezza non potrà elevarsi più di tanto verso l’alto. E che la sua collocazione in loco va a disattendere gli obiettivi della giunta Ceccarelli che l’ha realizzata. Quella piazza, infatti, doveva essere luogo di spettacoli, manifestazioni, concerti - vedi quello inaugurale con Dodi Battaglia dei Pooh - e non sede di installazioni, tipo la ruota".

Mario Gradara