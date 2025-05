La ruota panoramica resterà fino al 2027: "È diventata un simbolo"

"Non solo soddisfazione, ma visione: la ruota panoramica è ormai parte dell’identità turistica di Bellaria Igea Marina". Con queste parole, Mattia Tamassia - nuovo gestore della storica attrazione che dal 2023 svetta sulla piazzetta Capitaneria di Porto - commenta il rinnovo della concessione demaniale che permetterà alla ruota di continuare ad animare il cuore della città per i prossimi tre anni, fino al 2027. Un segno tangibile di continuità e radicamento, che rafforza il ruolo della ruota come icona del turismo romagnolo. "La nostra è una storia fatta di tenacia: avremmo dovuto inaugurare nel 2022, ma le difficoltà iniziali non ci hanno scoraggiati", racconta Tamassia. "Da allora ogni estate ha rappresentato una conferma del grande affetto che cittadini e turisti nutrono verso questa struttura". Quest’anno la ruota entrerà in funzione il 23 maggio e resterà operativa fino al 14 settembre, in concomitanza con un ricco calendario di eventi organizzati dalla Fondazione Verdeblu, tra concerti, spettacoli e rassegne culturali. Un contesto vivace e partecipato che farà da cornice ideale a una delle esperienze più suggestive dell’estate romagnola. Due le novità principali per l’edizione 2025: "il ritorno della cabina Vip, pensata per chi desidera un momento esclusivo sospeso nel cielo, e l’introduzione - per la prima volta - di una cabina pet-friendly, per condividere l’emozione del panorama anche con gli amici a quattro zampe". La nuova gestione, ora in capo all’impresa individuale ‘Tamassia Mattia’, rappresenta un passaggio formale che conferma la direzione già tracciata negli anni precedenti, con una conduzione attenta, regolare e apprezzata dagli organi comunali. Una scelta premiata non solo per la correttezza amministrativa, ma per la capacità di tradurre un’attrazione turistica in un elemento identitario.

Aldo Di Tommaso