La rupe perde i pezzi. Partono i lavori

La rupe di Perticara periodicamente perde qualche pezzo. Fenomeni di distacco di sassi e crollo che anche nel recente passato hanno reso necessari diversi interventi di consolidamento dell’ammasso roccioso mediante ancoraggi e reti in fune di acciaio e di posa di difese ‘passive’ (barriere paramassi) per la riduzione del rischio idrogeologico. Tuttavia, i livelli di rischio in questa zona sono ancora esistenti. Per questo motivo l’amministrazione comunale di Novafeltria, in collaborazione con il servizio protezione civile Rimini, ha sollecitato un nuovo intervento di messa in sicurezza della rupe di Perticara. I lavori finanziati dalla Regione Emilia-Romagna per un importo di 500mila euro, prevedono la chiusura di via Greppa fino al 31 marzo 2025, eccetto per i residenti e proprietari delle abitazioni private e per i gestori del parco avventura ‘Skypark’. Prevista la chiusura del sentiero Cai adiacente. La chiusura è necessaria per le lavorazioni da eseguire e il rischio di caduta di massi in conseguenza del loro disgaggio dalla parete rocciosa. Ma non è finita. È infatti in corso uno studio che porterà "nella tarda primavera ad un nuovo appalto, sempre sollecitato dal Comune di Novafeltria – fa sapere l’assessore ai Lavori Pubblici, Fabio Pandolfi – per una messa in sicurezza ancora più importante della rupe di Perticara". L’intervento, che sarà seguito sempre dal servizio protezione civile, avrà un importo di 1,8 milioni di euro, finanziati anch’essi dalla Regione.