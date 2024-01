La sala si è allargata: 48 metri da demolire

Demolite quell’abuso edilizio. Ordinanza di "demolizione e di rimessa in ripristino" per un immobile che, dopo una verifica degli Ufficio controlli edilizi del Settore gestione territorio del Comune, è stato accertato quale abusivo. Si tratta di un ampliamento della superficie della sala da pranzo, al primo piano di una struttura ricettiva, con installazione - anche questa illecita - di "infissi in alluminio e vetro" con pannelli "fissi e apribili su tutto il fronte mare". In tutto 48 metri quadri di demolire, per un’altezza di 2,7 metri.