‘La salute è un bene collettivo’. A Riccione l’ultimo incontro

La salute intesa come bene collettivo. È il tema al centro di ‘Community Lab’, un programma di incontri, tavoli di lavoro e attività finalizzate a sviluppare azioni di salute per il benessere della comunità. Il progetto ‘Costruiamo insieme una comunità che genera ben-essere’, realizzato dall’Ausl della Romagna e dall’ufficio di piano del distretto di Riccione, in collaborazione con VolontaRomagna, si avvia alle conclusioni dopo essere stato avviato in settembre con una serie di incontri. Le risultanze dei primi quattro incontri, detti anche ‘Officine di idee’, che si sono svolti a Riccione, Coriano, San Giovanni in Marignano e Cattolica, saranno presentati oggi alle 14,30 al Palazzo del Turismo di Riccione. Durante l’incontro interverranno la presidente del comitato di distretto e sindaca di Riccione Daniela Angelini, il direttore del distretto sociosanitario Ardigò Martino e il direttore di VolontaRomagna Maurizio Maggioni.