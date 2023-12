La San Marino Academy saluta la polacca Siejka

Dall’Academy alla Ternana prima della classe nel campionato di serie B. Si conclude dopo tre mesi l’avventura di Katarzyna Siejka sul Titano. Ieri il club biancazzurro ha annunciato il passaggio del portiere arrivato la scorsa estate alla società umbra. "Salutiamo e ringraziamo tarzyna Siejka non solo per le sue parate – scrivono sui social dal Titano – ma per tutto l’apporto fornito alla causa biancazzurra in questa prima metà di stagione. A Kasia anche il sentito augurio delle migliori fortune sportive e umane nella sua nuova avventura alla Ternana Women. Siejka era arrivata a San Marino nei primi giorni dello scorso mese di settembre per mettere la sua esperienza internazionale al servizio della causa. Polacca di Poniatowa, Kasia ha giocato per un po’ nella Ekstraliga – la massima serie del calcio femminile in Polonia – prima di trasferirsi in Italia e legarsi a Pink Bari, Arezzo e Sassari Torres. Poi la Sardegna e Creta con la maglia dell’Ofi Creta, prima di tornare in Italia e diventare una titana. Avventura ora finita nella piccola Repubblica con le biancazzurre che dopo la sosta natalizia torneranno a concentrarsi sul campionato con la 12esima giornata in programma domenica 7 gennaio. Il bilancio di fine 2023 non è brillante in casa biancazzurra.

Anche se la squadra ora affidata a mister Venturi ha chiuso l’anno con quella vittoria nello scontro diretto con il Freedom che ha dato oggettivamente fiducia. Alla ripresa, quando mancano quattro partite al termine del girone d’andata, la San Marino Academy tornerà sull’erba di Acquaviva per affrontare la Lazio prima della classe. Un impegno decisamente proibitivo per le titane che nelle 11 gare disputate sin qui hanno messo insieme nove punti (frutto di sole due vittorie, tre pareggi e sei sconfitte) e viaggiano nella zona pericolosissima della classifica. Con l’obiettivo di scalare presto la graduatoria.

Il prossimo turno (domenica 7 gennaio): Bologna-Ravenna, Cesena-Ternana, Genoa-Parma, Chievo-Hellas Verona, Pavia-Arezzo, Res Roma-Brescia, San Marino Academy-Lazio, Tavagnacco-Freedom.

Classifica: Ternana, Lazio 30; Parma, Cesena 28; Genoa 21; Hellas Verona 20; Chievo 16; Brescia 15; Pavia 12; Arezzo, Bologna, Res Roma 11; San Marino Academy 9; Freedom 6; Tavagnacco 4; Ravenna 1.