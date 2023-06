La Sangiovesa diventa sponsor della squadra di tamburello

La Sangiovesa scende in campo per il tamburello. Dallo scorso anno un gruppo di santarcangiolesi ha ridato vita alla società sportiva ’Lorenzo Amati’, riportando a Santarcangelo la tradizione di uno sport che ha fatto la storia in città. La Sangiovesa sarà sponsor ufficiale della squadra e dedicherà a questo antico sport uno spazio dedicato, all’interno del locale, con vari oggetti e documenti. Non solo: oggi pomeriggio, dopo l’amichevole tra Santarcangelo e il Mondolfo, la Sangiovesa ospita la presentazione della squadra.