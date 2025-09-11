La sanità si avvicina ai cittadini. Assistite oltre cento persone fragili grazie all’infermiere di quartiere

Una sanità sempre più a misura di cittadino. È questo l’obiettivo dell’amministrazione comunale di Rimini, attraverso un tandem di strumenti e figure come l’operatore sociosanitario di comunità e i nodi territoriali. A cominciare proprio da questo presidio sanitario, di cui a Rimini si è già assistito all’attivazione dei primi quattro snodi con cui si sono avvicinati i servizi sanitari alla vita quotidiana delle persone, ora la giunta ha approvato un documento di indirizzo per realizzarne altri quattro. Estendendo così di fatto il sistema dei presidi sanitari diffusi sul territorio.

I nuovi nodi territoriali saranno ospitati dalla sede del quartiere 5 a Viserba, dagli uffici del centro civico a Santa Giustina, dal centro sociale del quartiere 2 Lagomaggio e dalla sede Erp in via Giuliano da Rimini. Saranno attivi entro il 2026, aggiungendosi ai quattro già aperti in centro storico, zona mare sud, Marecchiese e zona monte sud. L’investimento supera i 290mila euro e con esso, il Comune avvia anche un’istruttoria pubblica di co-progettazione del valore di 25mila euro a integrazione e supporto della convenzione sottoscritta con l’Università di Bologna per il supporto organizzativo e formativo allo sviluppo dei nodi territoriali di salute. L’iniziativa, che coinvolgerà enti del terzo settore, ha l’obiettivo di consolidare i primi quattro Nodi già attivati e supportare l’attivazione dei futuri presidi. Il progetto prevede attività formative per operatori e attori comunitari, mappature territoriali, eventi pubblici e strumenti di monitoraggio.

Sforzi che vanno di pari passo con quelli di un servizio attivo sul territorio da oltre due anni, da febbraio 2023, e che riguarda il progetto dell’Oss di quartiere, per rispondere più prontamente ai bisogni di prossimità delle persone fragili, in particolare anziani e disabili. L’obiettivo è duplice: favorire la permanenza al domicilio e contrastare l’isolamento sociale, offrendo un sostegno concreto e relazioni significative. Il bilancio dell’iniziativa evidenzia ora risultati molto significativi: nel solo Comune di Rimini vengono assistiti mediamente 125 anziani e 20 persone con disabilità ogni anno, con una media di 90 ore di servizio per ciascun utente.

Il progetto si articola in due principali ambiti di intervento: uno rivolto agli anziani fragili e l’altro alle persone con disabilità. In entrambi i casi, il servizio si propone come strumento di supporto concreto, sia nella gestione quotidiana che nella promozione di relazioni significative. Per gli anziani, il servizio si rivolge in particolare a chi vive solo o non può contare su una rete familiare di riferimento. Gli Oss accompagnano gli utenti in auto per recarsi a supermercati, farmacie, ambulatori medici e luoghi di socialità. L’organizzazione prevede sei OSS distribuiti sui dodici nodi territoriali del Comune di Rimini, mentre altri tre operatori coprono i Comuni di Bellaria, Bassa e Alta Val Marecchia, per un investimento complessivo di 450mila euro annui del Distretto.