La sanità si avvicina ai cittadini. Undici ambulatori di quartiere, più assistenza a domicilio

I servizi socio-sanitari si fanno strada tra la gente. Tra la popolazione di Rimini, dove da qui al 2026 verranno istituiti ben 11 snodi territoriali: ambulatori di quartiere dove la stretta di mano tra il Comune e l’Ausl Romagna porterà a portata di vicinato una moltitudine di figure professionali di ambito sociale e sanitario. Undici come le microzone in cui la mappa di Rimini è stata scissa come in tanti pezzettini di un puzzle di cittadini che, con il progetto degli snodi territoriali, Comune e Ausl vogliono raggiungere nel miglior modo possibile, implementando le attività socio sanitarie anche a domicilio, grazie a figure ad hoc come infermieri di quartiere, psicologi di quartiere, assistenti sociali di quartiere.

"È un progetto che da solo vale un mandato", per dirla con le parole del sindaco Jamil Sadegholvaad mentre con gli occhi scandiva ed elencava gli undici tasselli territoriali che andranno a comporre il mosaico socio sanitario di altrettante zone. Zona mare Nord, zona monte Nord, centro storico, borgo Mazzini, borgo San Giovanni/Lagomaggio, Colonnella e Villaggio Primo Maggio, Marina centro, zona Sud, Ghetto Turco, Marecchiese e Forese Sud sono le aree in cui sorgeranno gli ’ambualtori di quartiere’ a partire dalla sperimentazione-guida per cui è stata scelta la zona di Miramare. "Si comincia da qui – ha ribadito alla presentazione del progetto l’assessore alle politiche per la salute Kristian Gianfreda –, con Miramare che farà da apripista entro settembre al progetto di snodi territoriali di cui entro l’anno saranno attivati altri due". E poi ancora quattro nel 2025 e i restanti quattro nel 2026.

Una maratona per il comparto socio-sanitario che però così vuole arrivare a coprire capillarmente tutta la popolazione, con un rapporto ideale da raggiungere di "un infermiere ogni tremila abitanti". Dà i numeri il direttore del Distretto di Rimini per l’Ausl Romagna Mirco Tamagnini, nell’annunciare che la parte dell’Azienda sanitaria nel progetto sarà, tra le altre cose, proprio quella di implementare "considerevolmente" la figura dell’infermiere di quartiere, passando da 23 a 50 infermieri professionali di quartiere già entro la fine di quest’anno. Così gli snodi territoriali muoveranno i primi passi, a braccetto con l’apertura della prima nuova casa di comunità del tris in agenda per l’Azienda. Anche in questo caso i fari sono puntati su Miramare, più precisamente verso la sede dell’azienda Secchiaroli, sulla Statale, con cui "sono in corso ragionamenti dopo l’evidenza pubblica e la trattativa procede per stabilire lì appunto la casa di comunità e quindi il primo degli snodi territoriali di questo nuovo progetto: questo è l’obiettivo", garantisce ancora Tamagnini.

Più pazienza occorrerà invece per vedere nascere la casa di comunità di viale Settembrini, dove a fine agosto scorso l’affiorare di alcuni reperti archeologici aveva costretto l’Ausl a rallentare il cantiere, provocando alcuni ritardi ancora in accumulo, anche se lo stesso Tamagnini garantisce che "non saranno rilevanti al punto da impedirci di concludere il tutto entro il 2026 come da programma". Anche perché "entro maggio gli scavi archeologici saranno conclusi e i lavori per la casa di comunità potranno riprendere a pieno regime".

Fili di una rete di servizi socio-sanitari che andranno ad intessere la matassa per le microzone (da circa ventimila abitanti l’una) in cui lo scopo ultimo delle istituzioni coinvolte è quello dichiarato di: "implementare, potenziare ed estendere le attività domiciliari di carattere sociosanitario, grazie a una collaborazione sinergica tra i professionisti del mondo sanitario (infermieri di comunità e psicologo di comunità) e i professionisti del mondo sociale ed educativo (Aree Anziani, Disabili, Minori, Povertà, Educatore di quartiere, Operatore sociosanitario di quartiere - OSS) che lavoreranno insieme, fianco a fianco, per definire strategie e progettualità integrate, grazie anche al coinvolgimento dei medici di medicina generale". Così da arrivare a intercettare anche i cittadini più fragili o prossimi a situazioni di fragilità che "altrimenti rischierebbero di rimanere isolati o di non rivolgersi ai servizi di loro iniziativa", concludono Tamagnini e Gianfreda.